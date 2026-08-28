Θερινές εκπτώσεις 2026: Πέφτει η αυλαία των προσφορών – Τελευταία ευκαιρία για τους καταναλωτές

Λίγες ημέρες απομένουν για την ολοκλήρωση των θερινών εκπτώσεων, με τους καταναλωτές να έχουν μέχρι το τέλος Αυγούστου την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους σε μειωμένες τιμές.

Οι θερινές εκπτώσεις ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ενώ μέχρι τότε οι καταναλωτές θα μπορούν να επωφεληθούν από τις προσφορές των καταστημάτων.

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Πώς πρέπει να αναγράφονται οι τιμές στις εκπτώσεις

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενημερώνουν με σαφήνεια τους καταναλωτές για την προηγούμενη τιμή των προϊόντων, ώστε να μπορούν να συγκρίνουν την τιμή πριν και μετά τη μείωση.

Ως τιμή αναφοράς θεωρείται εκείνη που ίσχυε κατά τις 30 προηγούμενες ημέρες.

Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται η χαμηλότερη τιμή που είχε καταγραφεί κατά τις 10 προηγούμενες ημέρες.

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Η αναγραφή συγκεκριμένου ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, όταν περισσότερα από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος διατίθενται σε μειωμένη τιμή, το ποσοστό της έκπτωσης θα πρέπει να αναγράφεται στη βιτρίνα.

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές πριν αγοράσουν

Οι καταναλωτές καλό είναι να συγκρίνουν την αρχική με την τελική τιμή κάθε προϊόντος και να μην βασίζονται αποκλειστικά στο ποσοστό έκπτωσης που αναγράφεται.

Σε κάθε αγορά, η τελική τιμή είναι το βασικό στοιχείο που θα πρέπει να εξετάζεται, καθώς ένα υψηλό ποσοστό έκπτωσης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένα προϊόν διατίθεται στην καλύτερη δυνατή τιμή.

Παράλληλα, πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται για την πολιτική αλλαγών και επιστροφών που εφαρμόζει κάθε επιχείρηση.

Τι ισχύει για τα ελαττωματικά προϊόντα

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην περίπτωση αγοράς προϊόντων που παρουσιάζουν ελάττωμα.

Οι εκπτώσεις δεν καταργούν τα δικαιώματα των καταναλωτών. Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένες λύσεις, ανάλογα με την περίπτωση και τη φύση του προβλήματος.

Μεταξύ των προβλεπόμενων λύσεων περιλαμβάνονται η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος, ενώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να προβλέπεται και μείωση της τιμής ή επιστροφή χρημάτων.

Οι καταναλωτές θα πρέπει, επομένως, να κρατούν την απόδειξη αγοράς και να απευθύνονται στην επιχείρηση σε περίπτωση που διαπιστώσουν ελάττωμα στο προϊόν.