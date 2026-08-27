Χρηματοδότηση 16,8 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους για απώλεια εισοδήματος – Πώς κατανέμονται τα ποσά

Οικονομική «ανάσα» από χρηματοδότηση ύψους 16,8 εκατ. ευρώ αναμένεται να πάρουν κτηνοτρόφοι που υπέστησαν απώλεια εισοδήματος εξαιτίας της ευλογιάς, του αφθώδους πυρετού και της πανώλης.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έδωσε το «πράσινο φως» για την χρηματοδότηση, που αναμένεται να κατευθυνθεί σε 2.806 περιπτώσεις ευλογιάς, αφθώδους πυρετού και πανώλης.

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Σημειώνεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο το ΥΠΑΑΤ είχε καταβάλει ετήσιες αποζημιώσεις 28,4 εκατ. ευρώ για απώλεια εισοδήματος για 2.339 εκμεταλλεύσεις για το 2025, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου θα ακολουθήσει επόμενη πληρωμή για το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Μέχρι σήμερα, το σύνολο των αποζημιώσεων ανέρχεται σε 45,3 εκατ. ευρώ.

Η αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος καλύπτει τη ζημία που υφίστανται οι εκτροφείς όταν, στο πλαίσιο των υγειονομικών μέτρων, αναγκάζονται να θανατώσουν ζώα και να παραμείνουν για ένα διάστημα με μειωμένο ζωικό κεφάλαιο και παραγωγική δυνατότητα. Με τον τρόπο αυτό, το κράτος στηρίζει τους παραγωγούς ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Η ενίσχυση αφορά όλους τους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τον αφθώδη πυρετό και την πανώλη των μικρών μηρυκαστικών κατά το διάστημα έως το τέλος Ιουνίου 2026. Πρόκειται για μια σημαντική οικονομική παρέμβαση προς τους κτηνοτρόφους που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των επιζωοτιών, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για τον κλάδο, και σηματοδοτεί την έμπρακτη στήριξη της κυβέρνησης και του ΥΠΑΑΤ στην ελληνική κτηνοτροφία.

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Δεσμεύσεις από το υπουργείο

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, τόνισε πως η αντιμετώπιση αυτών των κρίσεων πρέπει να έχει και ένταση και διάρκεια.

Έκανε λόγο για υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στους ανθρώπους που επωμίστηκαν τις οικονομικές συνέπειες και είδαν το εισόδημά τους να μειώνεται άμεσα και δραματικά από τις ασθένειες.

«Η στήριξή μας δεν σταματά εδώ. Όπως έχουμε δεσμευτεί, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό των κτηνοτρόφων και, όπου χρειαστεί, θα εξετάζουμε κάθε αναγκαία παρέμβαση για να στηρίξουμε την επόμενη ημέρα της παραγωγής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μαργαρίτης Σχοινάς.

Πώς κατανέμονται τα ποσά

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα ποσά κατανέμονται ανά Περιφέρεια ως εξής: