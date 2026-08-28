Επιστροφή ενοικίου τον Σεπτέμβριο για «διπλά δικαιούχους» – Ποια είναι τα κριτήρια

Διπλή επιστροφή ενοικίου για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, ανοίγοντας τον δρόμο για την εφαρμογή του μέτρου.

Η πρώτη καταβολή, η οποία αφορά αναδρομική ενίσχυση χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για τα ενοίκια του 2024, θα αρχίσει να εφαρμόζεται έως και τις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς θα ακολουθήσει νέα εφάπαξ καταβολή για το ενοίκιο έως το τέλος του Νοεμβρίου για τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025.

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Η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση το πραγματικά καταβληθέν ετήσιο μίσθωμα, χορηγείται χωρίς αίτηση και μπορεί να φθάσει συνολικά έως τα 1.600 ευρώ, ενώ προβλέπεται προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε παιδί.

Το ύψος της ενίσχυσης συνδέεται άμεσα με το ενοίκιο που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος και, κατά κανόνα, αντιστοιχεί στα 2/12 του ετήσιου μισθώματος. Με άλλα λόγια, επιστρέφεται ποσό ίσο με δύο μηνιαία ενοίκια, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία της μίσθωσης και οι πληρωμές έχουν δηλωθεί ορθά.

Η ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ έως το τέλος του Νοεμβρίου κάθε έτους, με απευθείας πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει δηλωθεί και να είναι ενεργό το IBAN στην ΑΑΔΕ.

Σε περίπτωση που μια πληρωμή αποτύχει, για παράδειγμα λόγω κλειστού ή λανθασμένου IBAN, η ΔΙΑΣ ενημερώνει την ΑΑΔΕ. Στη συνέχεια ενημερώνεται ο δικαιούχος, ώστε μετά τη διόρθωση των στοιχείων να συμπεριληφθεί στην επόμενη πληρωμή.