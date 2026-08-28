Τουρισμός για όλους 2026 – 2027: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της α΄ φάσης

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την πρώτη φάση του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», από όπου προκύπτουν οι δικαιούχοι.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», όπου έχουν αναρτηθεί οι σχετικοί πίνακες με τα αποτελέσματα της κλήρωσης.

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Παράλληλα, οι συμμετέχοντες μπορούν να ενημερωθούν και μέσα από την προσωπική τους αίτηση, αφού συνδεθούν στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή υποψηφίων, καθώς κατατέθηκαν συνολικά 1.156.017 αιτήσεις.

Από το σύνολο των αιτήσεων οι 819.976, ποσοστό 70,93%, αφορούν τη χαμηλή τουριστική περίοδο, από 1.10.2026 έως και 30.4.2027 ενώ 336.041 αιτήσεις, ποσοστό 29,07%, αφορούν την υψηλή περίοδο, δηλαδή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των ψηφιακών καρτών έως και 30.9.2026 και από 1.5.2027 έως και 30.6.2027.

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Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η σχετική ενημέρωση για τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027».

Η δεύτερη φάση του προγράμματος θα καλύψει το διάστημα από 30 Ιουνίου 2027 έως 31 Δεκεμβρίου 2027. Για τη συγκεκριμένη φάση δεν θα υπάρξει νέα διαδικασία αιτήσεων ή νέα κλήρωση. Οι νέοι δικαιούχοι θα προκύψουν από τη λίστα της αρχικής κλήρωσης, με βάση τη σειρά των αιτούντων που δεν είχαν επιλεγεί στην πρώτη φάση.

Έτσι, όσοι υπέβαλαν αίτηση αλλά δεν κληρώθηκαν στην πρώτη φάση δεν βγαίνουν από τη διαδικασία, καθώς παραμένουν στη λίστα από την οποία θα επιλεγούν οι δικαιούχοι της δεύτερης περιόδου.