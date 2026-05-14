ΑΑΔΕ: Νέο ψηφιακό «μάτι» στις δεξαμενές των πρατηρίων – Στο στόχαστρο και το υγραέριο κίνησης

Νέο πεδίο ψηφιακής παρακολούθησης ανοίγει η ΑΑΔΕ για τα πρατήρια καυσίμων μέσα στο 2026, βάζοντας στο στόχαστρο και το υγραέριο κίνησης.

Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του 2026 η ΑΑΔΕ προβλέπει ειδικό έργο, το οποίο αφορά την ψηφιοποίηση του βιβλίου παραλαβής και διακίνησης υγραερίου κίνησης στις δεξαμενές των πρατηρίων καυσίμων.

Πρόκειται για μία από τις παρεμβάσεις του νέου επιχειρησιακού σχεδίου με άμεσο ενδιαφέρον για την αγορά καυσίμων, καθώς μεταφέρει σε ψηφιακό περιβάλλον ένα ακόμη κρίσιμο σημείο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η παρέμβαση δεν αφορά μόνο την τελική πώληση από την αντλία, αλλά την παρακολούθηση των ποσοτήτων υγραερίου κίνησης που παραλαμβάνονται και διακινούνται μέσα από τις δεξαμενές των πρατηρίων.

Το έργο έχει ως χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης το τέταρτο τρίμηνο του 2026. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στη χρονιά θα πρέπει να προχωρήσει η προετοιμασία για το νέο ψηφιακό πλαίσιο, με στόχο να υπάρχει πιο άμεση εικόνα για τις ποσότητες που μπαίνουν και βγαίνουν από τις δεξαμενές των πρατηρίων που διαθέτουν υγραέριο κίνησης.

Η ουσία της παρέμβασης είναι ότι η ΑΑΔΕ επιχειρεί να κλείσει ακόμη ένα κενό ελέγχου στην αγορά καυσίμων. Το υγραέριο κίνησης έχει ιδιαίτερη φορολογική σημασία, καθώς ανήκει στα ενεργειακά προϊόντα και συνδέονται με έσοδα από ειδικούς φόρους και ΦΠΑ. Για τον λόγο αυτό, η ακριβής παρακολούθηση των παραλαβών και των διακινήσεων θεωρείται κρίσιμη για τον περιορισμό παραβάσεων, αποκλίσεων ή αδήλωτων ποσοτήτων.

Η κίνηση αυτή έρχεται να προστεθεί στη συνολική προσπάθεια ψηφιοποίησης των ελέγχων στα καύσιμα και στη διακίνηση αγαθών. Ήδη η ΑΑΔΕ έχει ανοίξει πολλά μέτωπα στην ηλεκτρονική παρακολούθηση συναλλαγών και διακινήσεων, από τα ψηφιακά παραστατικά έως τις διασταυρώσεις μέσω των πληροφοριακών της συστημάτων. Το νέο στοιχείο είναι ότι η προσοχή στρέφεται πλέον πιο ειδικά στις δεξαμενές υγραερίου κίνησης των πρατηρίων.

Για τους πρατηριούχους, η αλλαγή προμηνύει πρόσθετη υποχρέωση προσαρμογής ενώ η παρέμβαση έχει και πρακτική διάσταση για τους ελέγχους στην αγορά. Σε έναν κλάδο όπου οι διαφορές στις ποσότητες, οι αποθηκεύσεις και οι μετακινήσεις προϊόντων μπορούν να δημιουργήσουν περιθώρια φοροδιαφυγής ή λαθρεμπορίου, η ψηφιοποίηση του βιβλίου παραλαβής και διακίνησης λειτουργεί ως πρόσθετο φίλτρο. Οι έλεγχοι δεν θα βασίζονται μόνο σε επιτόπιες διαπιστώσεις, αλλά και σε ηλεκτρονικά δεδομένα που θα μπορούν να διασταυρώνονται.

Το έργο έχει ανατεθεί, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο, στη Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και ΦΠΑ, με εμπλοκή υπηρεσιών που σχετίζονται με την τεχνολογία, την τελωνειακή εποπτεία και τις εφαρμογές της ΑΑΔΕ.