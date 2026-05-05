Aστοχίες στον έλεγχο για τις ρευματοκλοπές παραδέχεται το ΥΠΕΝ – Στόχος να προστατευτούν οι καταναλωτές που δεν ευθύνονται

Το ΥΠΕΝ και ο ΔΕΔΔΗΕ έχουν βάλει στόχο να μειώσουν τις ρευματοκλοπές, οι οποίες τα τελευταία χρόνια στοιχίζουν στους νομοταγείς καταναλωτές 300 εκατ. ευρώ ετησίως.

Όπως δήλωσε χθες στη Βουλή ο υφυπουργός του ΥΠΕΝ, Νίκος Τσάφος, παλαιότερα οι ρευματοκλοπές (ή μη τεχνικές απώλειες όπως ονομάζονται) έφταναν μόλις το 1% της κατανάλωσης. Εντούτοις, αυξήθηκαν στο 4,5% ως το 2019 και ακολούθως η ενεργειακή κρίση τις εκτόξευσε στο 5,5%.

Έτσι, ο ΔΕΔΔΗΕ αντέδρασε με διπλασιασμό των ελέγχων, που από 20.000 πριν 2-3 χρόνια, έφτασαν τους 54.000 πέρυσι. Τα αποτελέσματα φανέρωσαν βεβαιωμένες ρευματοκλοπές σε 9.000 περιπτώσεις.

«Το γεγονός ότι οι βεβαιωμένες ρευματοκλοπές είναι σε τόσο μεγάλο ποσοστό των ελέγχων δείχνει ότι ο ΔΕΔΔΗΕ δεν ελέγχει τυχαία, αλλά όταν υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις», τόνισε ο κ. Τσάφος.

Ο ίδιος παραδέχτηκε, πάντως, ότι καθώς αυξήθηκε ο αριθμός των ελέγχων, υπήρξαν και κάποιες αστοχίες, καθώς κατηγορήθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις καταναλωτές οι οποίοι δεν είχαν κάνει κάτι κακό.

«Πρόκειται για ένα μικρό ποσοστό και έχει να κάνει με μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας. Ο ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να την ακολουθεί, αλλιώς υπάρχει θέμα ασφάλειας δικαίου. Πλέον έχει δημιουργηθεί εξειδικευμένο call center και υπάρχει συγκέντρωση των διαδικασιών σε συγκεκριμένη διεύθυνση του διαχειριστή. Έτσι, θεωρούμε ότι είμαστε σε καλύτερη θέση σήμερα. Μειώνουμε τις ρευματοκλοπές για καλύτερο αποτέλεσμα υπέρ του καταναλωτή», πρόσθεσε ο υφυπουργός.

Στα παραπάνω να προσθέσουμε ότι πρόσφατα τέθηκε σε διαβούλευση ο νέος Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στο κείμενο προβλέπεται μεταξύ άλλων η διεξαγωγή ελέγχου ρευματοκλοπής χωρίς την παρουσία του Χρήστη, από συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ ή συμβεβλημένων αναδόχων του.

Επίσης, ο διαχειριστής θα μπορεί να επιβάλει περιορισμούς ως προς τη δυνατότητα του Χρήστη να αποκτά πρόσβαση στο Δίκτυο μέσω άλλης παροχής, αλλά και ως προς τη διαδοχή Χρηστών στην εν λόγω παροχή, μέχρι την τακτοποίηση της οφειλής από ρευματοκλοπή ή μέχρι τελεσίδικη δικαστική απόφαση που να την ακυρώνει.