Φορολογικές δηλώσεις: Κλείνει το «παράθυρο» για την έκπτωση φόρου 4% – Ποιούς αφορά

Όσοι προχωρήσουν σε υποβολή έως τις 15 Μαΐου κρατούν ανοιχτή την έκπτωση φόρου 4%, εφόσον εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος έως τις 31 Ιουλίου
Close up a woman managing her home finances with a smartphone, she reviews financial bills.
iStock
Κώστας Αποστολόπουλος

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι φορολογικές δηλώσεις για τους φορολογούμενους που θέλουν να κατοχυρώσουν την έκπτωση φόρου 4%, καθώς η σχετική προθεσμία λήγει στις 15.05.2026.

Η έκπτωση φόρου αφορά όσους υποβάλουν εμπρόθεσμα τη φορολογική δήλωσή τους έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία και στη συνέχεια επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος έως τις 31.07.2026. Με άλλα λόγια, δεν αρκεί μόνο η έγκαιρη υποβολή της δήλωσης, καθώς θα πρέπει να πληρωθεί ολόκληρο το ποσό του φόρου μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης.

Το μέτρο αφορά φυσικά πρόσωπα που θα έχουν χρεωστικό εκκαθαριστικό και μπορούν να καλύψουν άμεσα το ποσό της οφειλής.

  • Για παράδειγμα, σε φόρο 1.000 ευρώ, η έκπτωση 4% μειώνει την πληρωμή κατά 40 ευρώ.
  • Σε φόρο 2.500 ευρώ, το όφελος ανεβαίνει στα 100 ευρώ, ενώ σε φόρο 5.000 ευρώ φτάνει τα 200 ευρώ. Το όφελος γίνεται μεγαλύτερο όσο αυξάνεται το τελικό ποσό της εκκαθάρισης.

Η γενική προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 15.07.2026, ενώ για φορολογούμενους που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία η προθεσμία εκτείνεται έως τις 31.07.2026. Ωστόσο, για την έκπτωση 4% το κρίσιμο χρονικό όριο είναι νωρίτερα και συγκεκριμένα η 15η Μαΐου.

Οι φορολογούμενοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία πριν από την οριστική υποβολή. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι κωδικοί για μισθούς, συντάξεις, τόκους, δάνεια, ηλεκτρονικές αποδείξεις, ενοίκια, εισοδήματα από ακίνητα και στοιχεία που έχουν διαβιβαστεί από εργοδότες, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και άλλους φορείς.

Η επιλογή της εφάπαξ πληρωμής δεν είναι αυτονόητα συμφέρουσα για όλους. Όσοι έχουν περιορισμένη ρευστότητα μπορούν να εξοφλήσουν τον φόρο σε 8 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως τις 31.07.2026. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, χάνουν την έκπτωση. Έτσι, το πρακτικό δίλημμα για πολλά νοικοκυριά είναι αν θα προτιμήσουν άμεσο όφελος από τη μείωση ή μεγαλύτερη ευελιξία στην πληρωμή.

