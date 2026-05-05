Youth Pass 2026: Στην τελική ευθεία η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το voucher των 150 ευρώ σε νέους

Από την Τετάρτη 1η Απριλίου είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για το Youth Pass 2026, το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ για νέους 18 και 19 ετών σε όλη τη χώρα. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ενεργή έως και τις 15 Μαΐου 2026.
Η καταβολή των ποσών για το Youth Pass αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαΐου 2026 και δικαιούχοι του προγράμματος είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο ή 19ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η αίτηση υποβάλλεται μία μόνο φορά, κατά τη συμπλήρωση του 18ου έτους και η ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα και το επόμενο έτος, χωρίς την ανάγκη νέας αίτησης.
Πως λειτουργεί
Το Youth Pass χορηγείται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία λειτουργεί ως άυλο πορτοφόλι με διάρκεια ισχύος 2 ετών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που σχετίζονται με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις μετακινήσεις. Συνολικά μέσα σε 2 έτη οι δικαιούχοι θα έχουν αποκτήσει 300 ευρώ.
Αναλυτικά που μπορεί να αξιοποιηθεί:
- αεροπορικές εταιρείες, αερομεταφορές
- ενοικίαση αυτοκινήτων
- ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα
- μεταφορές
- σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
- υπηρεσίες ταξί
- υπηρεσίες λεωφορείων
- θαλάσσιες μεταφορές / ακτοπλοϊκά
- ενοικίαση θαλάσσιων σκαφών
- λοιπές αερομεταφορές
- αεροδρόμια / αεροσταθμοί
- ταξιδιωτικά πρακτορεία
- λοιπές μεταφορές
- ενοικίαση σκαφών
- ενοικίαση τροχόσπιτων κ.λπ.
- ηλεκτρονικά βιβλία, ταινίες, μουσική
- βιβλιοπωλεία
- λοιπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα
- κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού
- κάμπινγκ
- λοιπές ενοικιάσεις μηχανοκίνητων οχημάτων
- σινεμά
- αίθουσες χορού, σχολεία, στούντιο
- θεατρικές επιχειρήσεις, πρακτορεία εισιτηρίων
- ορχήστρες και μπάντες
- εκθέσεις και τουριστικές ατραξιόν, μουσεία
- υπηρεσίες γυμναστηρίου
Απαραίτητη προϋπόθεση, για να λάβει ο δικαιούχος την οικονομική ενίσχυση, είναι να υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση στη σχετική εφαρμογή εισερχόμενος με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet) στην ιστοσελίδα: https://vouchers.gov.gr/youthpass.