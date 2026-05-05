Youth Pass 2026: Στην τελική ευθεία η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το voucher των 150 ευρώ σε νέους

Από την Τετάρτη 1η Απριλίου είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για το Youth Pass 2026, το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ για νέους 18 και 19 ετών σε όλη τη χώρα. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ενεργή έως και τις 15 Μαΐου 2026.

Η καταβολή των ποσών για το Youth Pass αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαΐου 2026 και δικαιούχοι του προγράμματος είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο ή 19ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η αίτηση υποβάλλεται μία μόνο φορά, κατά τη συμπλήρωση του 18ου έτους και η ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα και το επόμενο έτος, χωρίς την ανάγκη νέας αίτησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πως λειτουργεί

Το Youth Pass χορηγείται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία λειτουργεί ως άυλο πορτοφόλι με διάρκεια ισχύος 2 ετών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που σχετίζονται με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις μετακινήσεις. Συνολικά μέσα σε 2 έτη οι δικαιούχοι θα έχουν αποκτήσει 300 ευρώ.

Αναλυτικά που μπορεί να αξιοποιηθεί:

αεροπορικές εταιρείες, αερομεταφορές

ενοικίαση αυτοκινήτων

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα

μεταφορές

σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

υπηρεσίες ταξί

υπηρεσίες λεωφορείων

θαλάσσιες μεταφορές / ακτοπλοϊκά

ενοικίαση θαλάσσιων σκαφών

λοιπές αερομεταφορές

αεροδρόμια / αεροσταθμοί

ταξιδιωτικά πρακτορεία

λοιπές μεταφορές

ενοικίαση σκαφών

ενοικίαση τροχόσπιτων κ.λπ.

ηλεκτρονικά βιβλία, ταινίες, μουσική

βιβλιοπωλεία

λοιπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα

κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού

κάμπινγκ

λοιπές ενοικιάσεις μηχανοκίνητων οχημάτων

σινεμά

αίθουσες χορού, σχολεία, στούντιο

θεατρικές επιχειρήσεις, πρακτορεία εισιτηρίων

ορχήστρες και μπάντες

εκθέσεις και τουριστικές ατραξιόν, μουσεία

υπηρεσίες γυμναστηρίου

Απαραίτητη προϋπόθεση, για να λάβει ο δικαιούχος την οικονομική ενίσχυση, είναι να υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση στη σχετική εφαρμογή εισερχόμενος με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet) στην ιστοσελίδα: https://vouchers.gov.gr/youthpass.