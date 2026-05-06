Τιμολόγια ρεύματος: Το παρατηρητήριο ΗΕΡΙ δείχνει αύξηση στην Ελλάδα τον Απρίλιο κατά 6,8% στη λιανική και 28% στο αέριο

Σε επίπεδο κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο βρέθηκαν τον Απρίλιο τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος λιανικής στην Ελλάδα, αν και σημείωσαν τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από όλες τις χώρες.

Όπως προκύπτει από το μηνιαίο δελτίο που εκδίδει το παρατηρητήριο HEPI, τα ελληνικά τιμολόγια λιανικής ρεύματος είχαν τον Απρίλιο μια άνοδο 6,85%, τον μεγαλύτερο ανά την Ε.Ε. Συγκριτικά, οι τιμές ενισχύθηκαν κατά 5,2% στην Ιταλία, 6,3% στην Ιρλανδία, 6,3% στο Βέλγιο και 1,9% στη Ρουμανία, ενώ μειώθηκαν 14,1% στην Ισπανία.

Σε απόλυτους όρους η Ελλάδα βρέθηκε στη 16η θέση πανευρωπαϊκά τον περασμένο μήνα, όμως αν συνυπολογιστεί η αγοραστική δύναμη, τότε ανεβαίνει στην 11η θέση.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα παραπάνω στοιχεία λαμβάνουν υπόψη το πλήρες τιμολόγιο, δηλαδή το κόστος του ίδιου του ρεύματος μαζί με τις διάφορες άλλες χρεώσεις και τέλη.

«Σοκ» στο φυσικό αέριο λόγω του TTF

Πολύ μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στα τιμολόγια φυσικού αερίου, που για την Ελλάδα έφτασαν το +28% τον Απρίλιο, καθιστώντας τη χώρα δεύτερη σε αύξηση.

Στον κατάλογο με τις απόλυτες τιμές, η χώρα μας ήταν 13η και με βάση την αγοραστική δύναμη ήταν η 10η ακριβότερη αγορά.

Όπως αναφέρει σχετικά το ΗΕΡΙ, το τοπίο στην ευρωπαϊκή λιανική επηρεάστηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το συμβόλαιο αναφοράς φυσικού αερίου TTF κινήθηκε αρκετά ψηλότερα το Μάρτιο, στα 55-65 ευρώ/MWh, προτού υποχωρήσει τον Απρίλιο στα 45 ευρώ.

Παρόλα αυτά, αρκετές αγορές συνέχισαν να αντανακλούν τις αρχικές υψηλότερες τιμές του Μαρτίου, λόγω της καθυστέρησης μετακύλισης που προβλέπουν οι κανόνες λειτουργίας τους. Μια εξ αυτών είναι και η Ελλάδα, όπου η εκάστοτε μηνιαία τιμή του TTF εφαρμόζεται με καθυστέρηση ενός μήνα.

Στην περίπτωση της χώρας μας, το ΗΕΡΙ σχολιάζει ότι η άνοδος 28% στα τιμολόγια αερίου αποδίδεται στην έντονη εξάρτησή τους από την τιμή του TTF. Έτσι, οι διακυμάνσεις του συμβολαίου αντανακλώνται αυτούσιες στις τελικές τιμές καταναλωτή.