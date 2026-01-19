ΑΑΔΕ: Προσυμπληρωμένες δηλώσεις για 2 εκατ. φορολογουμένους – Τι πρέπει να ελέγξουν

Τους κωδικούς των φορολογικών δηλώσεων περίπου 2 εκατομμυρίων φορολογουμένων, έναντι 1,3 εκατομμυρίων πέρυσι, προσυμπληρώνει φέτος η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αξιοποιώντας τα στοιχεία που αποστέλλουν εργοδότες, δημόσιοι φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες.

Συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι μπορούν να δουν όλα τα στοιχεία που αφορούν εισοδήματα, δαπάνες και τεκμήρια των φορολογικών δηλώσεών τους στον λογαριασμό τους στο TAXIS τον Μάρτιο, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από την πλευρά τους, καθώς η διαδικασία γίνεται μέσω της ΑΑΔΕ. Το μέτρο της πλήρους προσυμπλήρωσης και της αυτόματης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις ή τόκους καταθέσεων επεκτείνεται σταδιακά, με στόχο έως το 2028 να καλύπτει το σύνολο των φορολογουμένων.

Με το άνοιγμα του TAXIS στις 16 Μαρτίου, οι δηλώσεις θα είναι διαθέσιμες προς αποστολή, αλλά οι υπόχρεοι θα πρέπει να επαληθεύσουν τα στοιχεία τους και να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις έως την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου. Οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν σχολαστικά τις προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις τους, πριν την αυτόματη υποβολή τους από την ΑΑΔΕ.

Σημειώνεται ότι η ΑΑΔΕ ήδη προσυμπληρώνει τα έντυπα Ε1 και Ε3, ενώ το επόμενο βήμα είναι η ένταξη του εντύπου Ε2, που αφορά τα εισοδήματα από ακίνητα.

Τα βασικά σημεία που απαιτούν προσεκτικό έλεγχο

Δηλωθέν εισόδημα: Οι φορολογούμενοι μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα για τα ποσά και τον φόρο που παρακρατήθηκε μέσω των επιλογών «Ενημέρωση Εισοδημάτων – Δαπανών – προεκκαθάρισης φόρου Υπόχρεου» ή «Ενημέρωση Εισοδημάτων – Δαπανών – προεκκαθάρισης φόρου Συζύγου/ΜΣΣ». Οι συγκεκριμένοι κωδικοί είναι κλειδωμένοι και σε περίπτωση λαθών ή ελλείψεων απαιτείται επικοινωνία με τον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση, ώστε να γίνει επαναπροσδιορισμός και αποστολή νέου αρχείου στην ΑΑΔΕ.

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι