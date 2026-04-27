ΑΑΔΕ: Ψηφιακή βεβαίωση δραστηριοτήτων για νέους ΚΑΔ από σήμερα στο myBusinessSupport

Ολοκληρώθηκε η προσαρμογή του Φορολογικού Μητρώου στα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα ταξινόμησης (NACE Αναθ. 2.1 και CPA 2.2) από την ΑΑΔΕ με την αυτόματη αντιστοίχιση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για 1,9 εκατομμύρια επιχειρήσεις.

Η διαδικασία που απορρέει από την υποχρέωση εναρμόνισης με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 2023/137 και 2024/3103, υλοποιήθηκε κεντρικά από την ΑΑΔΕ, διασφαλίζοντας άμεση εναρμόνιση της χώρας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα που ισχύουν από 1.1.2025.

Η μεθοδολογία της αντιστοίχισης

Για τη διευκόλυνση επιχειρήσεων και λογιστών, η ΑΑΔΕ ανέλαβε το κύριο βάρος της μετάπτωσης, εφαρμόζοντας αυτοματοποιημένα μοντέλα βάσει των επίσημων πινάκων της Eurostat, ώστε να μην απαιτηθεί εξαρχής αντιστοίχιση από τους ίδιους τους φορολογούμενους. Συγκεκριμένα:

Για 1,4 εκατομμύρια ΑΦΜ η αντιστοίχιση έγινε άμεσα (one-to-one), χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια.

Για 510.000 ΑΦΜ, όπου ένας παλαιός κωδικός αντιστοιχεί πλέον σε περισσότερους νέους (one-to-many), η ΑΑΔΕ προχώρησε σε αυτόματο προσδιορισμό ενός κύριου ΚΑΔ και κατέταξε τους υπόλοιπους ως δευτερεύουσες δραστηριότητες.

Δομικές αλλαγές και όχι αυθαίρετες αντιστοιχίσεις

Η εμφάνιση πολλαπλών νέων ΚΑΔ σε ορισμένες επιχειρήσεις αποτελεί συνέπεια της κατάργησης γενικών κατηγοριών που δεν υφίστανται πλέον στο νέο ευρωπαϊκό σύστημα. Για παράδειγμα, οι κατηγορίες του υπαίθριου εμπορίου (47.8) και των πωλήσεων μέσω διαδικτύου (47.91) αναδιαρθρώθηκαν πλήρως.

Για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στο υπαίθριο εμπόριο ή στις πωλήσεις μέσω αλληλογραφίας ή διαδικτύου, μέχρι την αύριο Τρίτη (28.4.2026) θα ολοκληρωθεί η εμφάνιση στη εικόνα Μητρώου της νέας τιμής τρόπου άσκησης δραστηριότητας.

Η τιμή αυτή θα περιλαμβάνει την ένδειξη «Υπαίθρια» ή «e-shop», κατά περίπτωση, και οι επιχειρήσεις θα ενημερωθούν με μήνυμα στη θυρίδα τους.

Νέα ψηφιακή βεβαίωση δραστηριοτήτων

Για τη διευκόλυνση των επαγγελματιών και προς αντιμετώπιση ζητημάτων που ανέκυψαν λόγω της αυτοματοποιημένης αντιστοίχισης, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ προβλέπεται η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης, με την οποία αποτυπώνεται η μεταβολή των ΚΑΔ κάθε επιχείρησης (A.1004/2026 όπως τροποποιήθηκε με την Α.1090/2026).

Ειδικότερα, στη βεβαίωση απεικονίζονται όλοι οι ενεργοί κωδικοί που διέθετε η επιχείρηση την 28.2.2026 καθώς και η αυτόματη αντιστοίχισή τους με τους νέους ΚΑΔ, με ημερομηνία έναρξης την 1.3.2026. Παράλληλα, γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ κύριων και δευτερευουσών δραστηριοτήτων. Η ψηφιακή βεβαίωση φέρει εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή για κάθε νόμιμη χρήση. Για τη διευκόλυνση της επεξεργασίας των στοιχείων, τα δεδομένα της αυτόματης αντιστοίχισης διατίθενται και σε ψηφιακό αρχείο φύλλου εργασίας.

Η εν λόγω βεβαίωση είναι διαθέσιμη από σήμερα (27.4.2026), στην πλατφόρμα myBusinessSupport της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ.

Η ΑΑΔΕ παραμένει σε ανοιχτό διάλογο και συνεργασία με τους επαγγελματικούς φορείς και τους Λογιστές-Φοροτεχνικούς. Ο ρόλος τους είναι καθοριστικός για την τελική ευθυγράμμιση της δηλωθείσας με την πραγματική οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των οικονομικών δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτόχρονα, παρακολουθεί την πορεία προσαρμογής των επιχειρήσεων στους νέους ΚΑΔ και, εφόσον απαιτηθεί, θα δώσει επιπλέον χρόνο για τον εκ μέρους τους έλεγχο της αυτόματης μετάπτωσης στους νέους ΚΑΔ.

Επισημαίνεται ότι στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ στη διαδρομή Ψηφιακές Υπηρεσίες > Φορολογικές Υπηρεσίες > Μητρώο > Αλλαγή / Αντιστοίχιση ΚΑΔ με τους ισχύοντες από 1.3.2026, είναι διαθέσιμοι αναλυτικοί πίνακες αντιστοίχισης, επεξηγηματικές σημειώσεις και οδηγός συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521: