e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πληρωμές από σήμερα μέχρι την Πέμπτη για 1.725.124 δικαιούχους – Θα καταβληθούν 1,2 δισ. ευρώ

Το χρηματικό ποσό των 1.177.920.384,15 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 1.725.124 δικαιούχων, από τις σήμερα Δευτέρα (27.4.2026) έως την Πέμπτη (30.4.2026), στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση που δημοσιοποιήθηκε από τη ΔΥΠΑ και τον e-ΕΦΚΑ οι καταβολές αυτή την εβδομάδα θα γίνουν με τον παρακάτω τρόπο.

Από τον e-ΕΦΚΑ

στις 27 Απριλίου, θα καταβληθούν 1.121.872.384,15 ευρώ σε 1.663.804 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαΐου 2026,

στις 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Μαΐου 2026,

από τις 27 έως τις 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 20.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ,

στις 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 3.500.000 ευρώ σε 2.200 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών και

στις 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Από τη ΔΥΠΑ