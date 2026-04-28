ΑΑΔΕ: Σήμερα η 1η δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου 2026

Πληρωμή 20,7 εκατ. ευρώ σε 88.069 δικαιούχους
Όργωμα χωραφιού
Καταβάλλεται σήμερα (28.4.2026) η πρώτη δόση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) αγροτικού πετρελαίου για το 2026 από την ΑΑΔΕ, σε 88.069 δικαιούχους.

Η πληρωμή του ΕΦΚ αφορά για τα τιμολόγια πώλησης που έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί στο myDATA και το eSend της ΑΑΔΕ, από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου 2026.

Συγκεκριμένα, το ποσό καταβολής ανέρχεται σε 20.683.487,16 ευρώ. Επιπλέον, είναι διαθέσιμη ειδική εφαρμογή «Επιστροφή ΕΦΚ Αγροτών 2026» στην ψηφιακή πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ.

Στην εφαρμογή, οι αγρότες μπορούν να δουν αναλυτικά τα τιμολόγια καυσίμων (diesel κίνησης) που έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της επιστροφής ΕΦΚ. Στην ειδική ενότητα «Πληρωμές Λίτρων Αγορών Πετρελαίου Κίνησης», εμφανίζονται τα ποσά που έχουν καταβληθεί και τα αντίστοιχα λίτρα πετρελαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00
  • Ψηφιακά στο my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Τελωνείων > Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης > Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης – Επιστροφές ΕΦΚ.
Αγρότες: Σε αναμονή μέχρι τον Ιούνιο για την επιδότηση 15% στα λιπάσματα παρά την παράταση του μέτρου
Η ενίσχυση έχει παραταθεί έως τον Αύγουστο, όμως η πλατφόρμα δεν έχει ακόμη ανοίξει και οι παραγωγοί δεν μπορούν να δηλώσουν τα τιμολόγια για να πληρωθούν την επιστροφή
