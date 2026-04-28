Καύσιμα: Το ράλι του πετρελαίου πάνω από τα 110 δολάρια φέρνει νέο κύμα ανατιμήσεων στην αντλία

Η υποχώρηση των τιμών στα καύσιμα, μετά την απότομη πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, προ δεκαημέρου περίπου, στον απόηχο των προσδοκιών για ειρήνη στο Ιράν, σταματά και αναμένεται νέος κύκλος ανατιμήσεων καθώς οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις δεν εξελίσσονται θετικά και ο πόλεμος στο Ιράν παραμένει απειλή.

Με την τιμή του Brent -που ξεπερνά σήμερα τα 110 δολάρια το βαρέλι– να αποτελεί «αιχμή» για τις αυξήσεις, οι τιμές στα καύσιμα αναμένεται να αρχίσουν να ανεβαίνουν εκ νέου και στην Ελλάδα προκαλώντας πονοκέφαλο στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης που βλέπει τις πληθωριστικές πιέσεις να κλιμακώνονται όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν.

Παράγοντες της αγοράς τονίζουν ότι ανάλογα με την ημέρα παραγγελίας καυσίμων στα διυλιστήρια τα πρατήρια θα πωλούν σε υψηλότερες τιμές κατά 2-4 λεπτά συγκριτικά με τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, με το πετρέλαιο κίνησης που είχε σημειώσει την μεγαλύτερη πτώση να κινείται πάλι προς τα 2 ευρώ το λίτρο.

Παρατηρούμε επίσης πως οι τιμές της αμόλυβδης βενζίνης κυμαίνονται ήδη σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο (κι έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ) ενώ το ντίζελ παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο σε μεταβολές της διεθνούς αγοράς.

Σημειώνεται ότι η υψηλή τελική τιμή στην Ελλάδα αποδίδεται κυρίως σε διαρθρωτικούς παράγοντες, καθώς το 55 – 60% της τιμής της βενζίνης αντιστοιχεί σε φόρους (ΕΦΚ και ΦΠΑ), γεγονός που καθιστά τη χώρα ευάλωτη σε κάθε διεθνή αύξηση τιμών πετρελαίου.

Πάντως η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ενημερώνοντας χθες (27.4.2026 τους καταναλωτές) για την κατάσταση που επικρατεί στις τιμές στα καύσιμα κίνησης από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, σχολίασε ότι η Ελλάδα από τις 28 Φεβρουαρίου και μετά ήταν μια από τις χώρες που εμφάνισαν τις χαμηλότερες αυξήσεις στις τιμές.

Οι νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων που αναμένονται τις επόμενες ημέρες είναι αποτέλεσμα της ανόδου των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με το Brent να έχερι ξεπεράσει σήμερα τα 110 δολάρια το βαρέλι και το WTI τα 100 δολάρια.

Στα καύσιμα κίνησης, φαίνεται ότι η βενζίνη επηρεάζεται πιο άμεσα από το ντίζελ. Είναι ενδεικτικό ότι η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης στις 22 Απριλίου βρισκόταν στα 2,020 ευρώ ανά λίτρο και το ντίζελ στα 1,908 ανά λίτρο. Οι αντίστοιχες τιμές στις 26 Απριλίου ήταν στα 2,0240 και 1,880. Στις 27 Απριλίου η τιμή της απλής αμόλυβδης κυμάνθηκε στα 2,042 ευρώ ανά λίτρο και η τιμή του ντίζελ στα 1,879 ευρώ ανά λίτρο.