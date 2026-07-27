Σούπερ μάρκετ: Ξεκινά η κατάθεση προτάσεων για μειώσεις τιμών στο ράφι έως 20%

Ξεκινά σήμερα (27.7.2026) η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων από τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Στόχος είναι από τις 31 Αυγούστου να εφαρμοστούν μειώσεις από 5% έως 20% σε βασικά αγαθά στα σούπερ μάρκετ, οι οποίες θα παραμείνουν σε ισχύ έως το τέλος του έτους. Βασική προϋπόθεση του προγράμματος είναι οι μειώσεις να αφορούν τις κανονικές τιμές των προϊόντων και όχι εκπτώσεις ή προωθητικές ενέργειες περιορισμένης διάρκειας. Ως τιμή αναφοράς θα χρησιμοποιηθεί η τιμή που θα ισχύει στα σούπερ μάρκετ στις 27 Αυγούστου, ενώ οποιαδήποτε μελλοντική προσφορά θα υπολογίζεται πάνω στη νέα, μειωμένη τιμή. Η εφαρμογή του προγράμματος θα ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

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Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτίσει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΑΕΑ&ΠΚ), οι επιχειρήσεις θα καταθέσουν τις προτάσεις τους ανά κωδικό προϊόντος (barcode), οι οποίες θα αξιολογηθούν στις 28 Ιουλίου, ενώ στις 29 Ιουλίου θα γνωστοποιηθούν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ οι κωδικοί που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 3 Αυγούστου με την υποβολή των τελικών προτάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε με σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου στα τέλη Ιουνίου και εξειδικεύτηκε σε νέα σύσκεψη υπό τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας, των προμηθευτών και του οργανωμένου λιανεμπορίου.

Στη λίστα με τα προϊόντα μειωμένης τιμής περιλαμβάνονται το νωπό κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα αυγά, τα ζυμαρικά, τα όσπρια, τα άλευρα, τα έλαια, το βρεφικό γάλα και οι πάνες, τα είδη πρωινού, τα αναψυκτικά, τα απορρυπαντικά, τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής και τα σχολικά είδη. Η Αρχή επισημαίνει ότι η συμμετοχή θα πρέπει να αφορά προϊόντα υψηλής εμπορικής σημασίας και όχι περιορισμένης κυκλοφορίας.

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Η ΑΑΕΑ&ΠΚ έχει προβλέψει 16 δικλίδες προστασίας του ανταγωνισμού, απαγορεύοντας οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων σχετικά με τιμές, ποσοστά μειώσεων, κόστη ή εμπορική στρατηγική. Όπως επισημαίνει, η επιτυχία της πρωτοβουλίας θα κριθεί από το πραγματικό όφελος που θα φτάσει στα ελληνικά νοικοκυριά μέσω ουσιαστικών και διατηρήσιμων μειώσεων στις τιμές βασικών αγαθών.

Ελάχιστες προϋποθέσεις

Η Εθνική Πρωτοβουλία στηρίζεται στην οικειοθελή, διακριτή και αυτοτελή συμβολή τόσο των προμηθευτών όσο και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Οι προμηθευτές υποβάλλουν τη μείωση που προτείνουν να εφαρμόσουν στην τιμή τιμοκαταλόγου τους, ενώ οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ μπορούν να συμβάλουν πρόσθετα και αυτοτελώς στη διαμόρφωση της τελικής μειωμένης τιμής.

Το τελικό αποτέλεσμα για τον καταναλωτή αξιολογείται στην τιμή ραφιού. Για να μπορεί μία δεσμευτική πρόταση μείωσης τιμής να θεωρηθεί ουσιαστική, μετρήσιμη και αξιόπιστη, πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις: