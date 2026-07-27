Φορολογικές δηλώσεις 2026: Περίπου 160.000 ακόμη σε εκκρεμότητα, στα 5 δισ. ευρώ ο φόρος – Ποιο είναι το επόμενο ραντεβού

Σχεδόν στα 5 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε ο λογαριασμός του φόρου από τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, ενώ μετά το κλείσιμο της γενικής προθεσμίας το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον τόσο σε όσους δεν έχουν ακόμη υποβάλει Ε1 όσο και στην 31η Ιουλίου, όταν έρχεται η ώρα της πρώτης πληρωμής.

Τα τελικά στοιχεία υποβολών φορολογικών δηλώσεων που εμφανίζει η ΑΑΔΕ καταγράφουν 6.739.449 δηλώσεις Ε1, 3.351.534 Ε2 και 1.529.374 Ε3, ενώ ο φόρος από τις χρεωστικές εκκαθαρίσεις έχει ανέλθει στα 4.983.848.280 ευρώ. Στον αντίποδα, το συνολικό ποσό των πιστωτικών εκκαθαρίσεων ανέρχεται σε 645.884.528 ευρώ, με την ΑΑΔΕ να έχει ήδη προχωρήσει σε μαζικές επιστροφές και συμψηφισμούς.

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Ειδικότερα, για 2.269.098 δικαιούχους είχαν ήδη ολοκληρωθεί επιστροφές ή συμψηφισμοί συνολικού ύψους 519,09 εκατ. ευρώ, με μεγάλο μέρος των χρημάτων να έχει καταβληθεί απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων.

Περίπου 160.000 δηλώσεις υπολείπονται

Παρά το κλείσιμο της βασικής περιόδου υποβολής, υπάρχει ακόμη μια σημαντική «δεξαμενή» δηλώσεων που δεν έχει εμφανιστεί στο σύστημα. Κατά τη διάρκεια της φετινής διαδικασίας, ο συνολικός αριθμός των Ε1 που αναμένονταν να υποβληθούν σε περίπου 6,9 εκατ. δηλώσεις και με βάση τις 6,739 εκατ. που ολοκληρώθηκαν, η διαφορά βρίσκεται στην περιοχή των 160.000 δηλώσεων.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι έχουν ήδη καταστεί εκπρόθεσμοι.

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Ένα μέρος αυτών εξακολουθεί να έχει νόμιμη προθεσμία έως τις 31 Ιουλίου. Πρόκειται για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για τα οποία η ΑΑΔΕ προβλέπει ειδικά ως καταληκτική ημερομηνία την τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Για τους υπόλοιπους φορολογούμενους, η γενική προθεσμία έληξε στις 24 Ιουλίου και κάθε νέα αρχική δήλωση υποβάλλεται πλέον ως εκπρόθεσμη.

Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο έως 500 ευρώ

Η απώλεια της προθεσμίας δεν συνεπάγεται πάντως αυτομάτως πρόστιμο σε κάθε περίπτωση. Η εφαρμογή της ΑΑΔΕ παραμένει ανοικτή και οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το βασικό πρόστιμο για φυσικό πρόσωπο που δεν είναι υπόχρεο σε τήρηση λογιστικού συστήματος ανέρχεται σε 100 ευρώ. Για φορολογούμενο με επιχειρηματική δραστηριότητα το ποσό αυξάνεται στα 250 ευρώ όταν τηρεί απλογραφικά βιβλία και στα 500 ευρώ όταν τηρεί διπλογραφικά.

Υπάρχει όμως μια κρίσιμη εξαίρεση, η οποία περιορίζει σημαντικά τον αριθμό των φορολογουμένων που τελικά θα επιβαρυνθούν.

Με το ισχύον καθεστώς δεν επιβάλλεται πρόστιμο για εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος όταν ο φόρος που προκύπτει προς πληρωμή δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ. Η ίδια προστασία ισχύει στις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις όταν το επιπλέον ποσό φόρου σε σχέση με την αρχική δήλωση είναι έως 100 ευρώ.

Έτσι, ένας φορολογούμενος που έχασε την προθεσμία αλλά από την εκπρόθεσμη δήλωσή του προκύπτει μηδενικό, πιστωτικό αποτέλεσμα ή φόρος έως 100 ευρώ δεν επιβαρύνεται με το συγκεκριμένο πρόστιμο.

Το επόμενο ραντεβού στις 31 Ιουλίου

Μετά τις δηλώσεις, η σκυτάλη περνά πλέον στις πληρωμές, καθώς η Παρασκευή 31 Ιουλίου αποτελεί το επόμενο μεγάλο φορολογικό ορόσημο. Έως τότε πρέπει να καταβληθεί η πρώτη από τις οκτώ μηνιαίες δόσεις του φόρου εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα, ενώ την ίδια ημερομηνία λήγει και η πρώτη δόση για τα νομικά πρόσωπα. Η εξόφληση του φόρου θα συνεχιστεί με επτά ακόμη μηνιαίες δόσεις έως τον Φεβρουάριο του 2027.

Παράλληλα, όσοι επιλέξουν να εξοφλήσουν ολόκληρο τον φόρο μέχρι τις 31 Ιουλίου μπορούν να αξιοποιήσουν την προβλεπόμενη έκπτωση, η οποία φτάνει έως το 4%, ανάλογα με το πότε υποβλήθηκε η δήλωση. Για τις εμπρόθεσμες δηλώσεις που κατατέθηκαν στο τελευταίο διάστημα της διαδικασίας προβλέπεται έκπτωση 2% με εφάπαξ πληρωμή έως το τέλος Ιουλίου.

Η ίδια ημέρα συγκεντρώνει και μία ακόμη σημαντική υποχρέωση για εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς στις 31 Ιουλίου λήγει και η προθεσμία για την καταβολή της 5ης δόσης του ΕΝΦΙΑ 2026.