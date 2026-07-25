Οι προτάσεις του εμπορικού κόσμου ενόψει ΔΕΘ για τη στήριξη των επιχειρήσεων

Με κοινό στόχο τη μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, την ενίσχυση της ρευστότητας και τη μείωση του κόστους λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο εμπορικός κόσμος διαμορφώνει τις προτάσεις του προς την κυβέρνηση ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ) και ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά (ΕΣΠ) καταθέτουν ολοκληρωμένες προτάσεις αλλά και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις ενόψει της ΔΕΘ με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη δημιουργία ενός πιο φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

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Οι βασικές προτεραιότητες της ΕΣΕΕ είναι:

εξαίρεση του λιανεμπορίου από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης,

κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και για τα νομικά πρόσωπα,

μείωση της προκαταβολής φόρου και των ασφαλιστικών εισφορών,

κίνητρα για συνεπείς επιχειρήσεις (bonus στην εφάπαξ πληρωμή φόρου),

Παράλληλα, η ΕΣΕΕ προτείνει:

Θέσπιση Ειδικού Ακατάσχετου προοδευτικά αυξανόμενου τροφοδότη Επιχειρηματικού Λογαριασμού Αυτόματη τριετής παράταση επαγγελματικών μισθώσεων για τις συνεπείς απέναντι στους εκμισθωτές τους εμπορικές επιχειρήσεις Καθιέρωση της αρχής «Once Only» στις συναλλαγές επιχειρήσεων με το Δημόσιο Πλαίσιο «Safe Harbour» για προστασία των επιχειρήσεων από πρόστιμα λόγω τεχνικών δυσλειτουργιών των κρατικών ψηφιακών συστημάτων. Ειδική πρόσβαση του εμπορίου σε χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ, ΕΠΑ, ΠΔΠ) για ψηφιακές επενδύσεις, AI, e-commerce και πράσινη μετάβαση. Μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, με θέσπιση πλαφόν στις αυξήσεις των επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και ειδικές παρεμβάσεις για τις ενεργοβόρες εμπορικές επιχειρήσεις. Διασύνδεση εμπορίου και τουρισμού και επιτάχυνση των τελωνειακών και δικαστικών διαδικασιών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη μείωση του κόστους λειτουργίας.

Το ΕΒΕΠ από την πλευρά του προτείνει 10 μέτρα δέκα μέτρα για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, με αιχμή τις μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις, τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ενόψει των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ.

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Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται η μείωση του φορολογικού συντελεστή των νομικών προσώπων, η μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος όπου εξακολουθεί να εφαρμόζεται, η εφαρμογή δύο συντελεστών ΦΠΑ με ανακατάταξη ταχυκίνητων προϊόντων, καθώς και φορολογικά κίνητρα για παραγωγικές και ψηφιακές επενδύσεις. Το Επιμελητήριο εισηγείται ακόμη μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας των ΜμΕ, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την απλούστευση των αδειοδοτήσεων, την αντιμετώπιση του παραεμπορίου, την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και των εξαγωγών, καθώς και παρεμβάσεις για τα λιμάνια, τα ναυπηγεία και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο «Δεκάλογος της Επιχειρηματικότητας» του ΕΒΕΠ

Μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις και μεταρρυθμίσεις χωρίς να μειώνουν τα έσοδα από άμεσους και έμμεσους φόρους Μείωση του μη μισθολογικού κόστους χωρίς να μειώνει τα ασφαλιστικά έσοδα Πρόσβαση στη χρηματοδότηση και μεγαλύτερη ρευστότητα ΜμΕ Αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους στις επιχειρήσεις Περιορισμός γραφειοκρατίας και ταχύτερες αδειοδοτήσεις Ανταγωνιστικότητα και πάταξη αθέμιτων εμπορικών πρακτικών Ενίσχυση εγχώριας παραγωγής, μεταποίησης και βιομηχανίας Εξωστρέφεια και εξαγωγές σε τρίτες χώρες Ναυπηγεία – Λιμένες – Ναυτιλιακή Εφοδιαστική Αλυσίδα Ψηφιακός μετασχηματισμός, τεχνολογία και καινοτομία – «Οικονομικό Συμβόλαιο Βιωσιμότητας ΜμΕ»

Τέλος, ο ΕΣΠ κατέθεσε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο θεσμικών προτάσεων, για τη μείωση του διοικητικού και οικονομικού βάρους που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Ο ΕΣΠ επισημαίνει, ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη χώρα και αναγκαία προϋπόθεση για την ενίσχυση της διαφάνειας και της ανταγωνιστικότητας. Ωστόσο, η συνεχής προσθήκη νέων φορολογικών, τραπεζικών, ψηφιακών, εργασιακών και κανονιστικών υποχρεώσεων έχει διαμορφώσει ένα διαρκώς αυξανόμενο κόστος συμμόρφωσης, το οποίο επιβαρύνει ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς προτείνει, μεταξύ άλλων: