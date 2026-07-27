Εξωδικαστικός μηχανισμός: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για χρέη έως 5.000 ευρώ

Σε ισχύ από σήμερα (27.7.2026) η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, δίνοντας τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να τακτοποιήσουν τα χρέη τους με ευνοϊκότερους όρους, καθώς μπορούν

Με τη ρύθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού οι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα. Η αλλαγή αυτή εκτιμάται ότι διευρύνει σημαντικά τη δεξαμενή των δικαιούχων, καθώς δυνητικά περίπου ένα εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες αποκτούν πρόσβαση στον μηχανισμό. Για τους μικροοφειλέτες, η μείωση του ορίου ανοίγει τον δρόμο για αποπληρωμή των χρεών τους σε πολλές ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη καταβολή τα 50 ευρώ.

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Εκτιμάται ότι με την βελτίωση αυτή δυνητικά 1 εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με τους ευνοϊκούς όρους του νέου εξωδικαστικού. Στην πράξη η μείωση του ορίου ένταξης αποτελεί μεγάλη ανάσα τους μικροοφειλέτες να τακτοποιήσουν τα χρέη τους με πολλές ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό τα 50 ευρώ.

Ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός προβλέπει ότι μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 240 δόσεις οφειλές προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ και σε έως 420 δόσεις οφειλές σε τράπεζες και servicers. Το σύνολο της διαδικασίας πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο σε όλα τα στάδια κατά τα οποία ο οφειλέτης δηλώνει αναλυτικά τα εισοδήματά του, την περιουσιακή του κατάσταση και τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Με βάση τους υπολογισμούς που διενεργούνται στη συνέχεια από τον μηχανισμό προκύπτει η πρόταση της ρύθμισης, δηλαδή το ύψος και ο αριθμός των δόσεων. Υπό προϋποθέσεις προβλέπεται ακόμη και διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής αν κριθεί ότι αυτό απαιτείται για την «βιωσιμότητα» της ρύθμισης. Δηλαδή λαμβάνονται υπόψη το εισόδημα, η περιουσία και γενικά οι οικονομικές δυνατότητες το οφειλέτη προκειμένου να αποφασιστεί η διαγραφή οφειλής ή όχι. Το επιτόκιο της ρύθμισης ανέρχεται στο 3% σταθερό για όλη τη διάρκειά της.

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Ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλλει αναλυτικά τα οικονομικά του στοιχεία καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επίσης θα πρέπει να συναινέσει στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου ώστε το σύνολο των πιστωτών να αποκτήσει σαφή και πλήρη εικόνα για τα οικονομικά του δεδομένα. Αυτή είναι μία από τις βασικές διαφορές της ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό από την ένταξη στην ρύθμιση των 72 δόσεων η οποία έχει ήδη ενεργοποιηθεί από το περασμένο Σάββατο (18.7.2026) παρουσιάζοντας ισχυρή δυναμική.

Οι διαφορές με τη ρύθμιση των 72 δόσεων

Παρότι και οι δύο ρυθμίσεις έχουν στόχο τη διευκόλυνση των οφειλετών στην αποπληρωμή των χρεών τους, παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Οι κυριότερες είναι: