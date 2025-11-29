Αγρότες: Έως τις 10 Δεκεμβρίου έκτακτες πληρωμές 178,5 εκατ. ευρώ για καταστροφές παραγωγής

Μετά και την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, σειρά παίρνουν τις επόμενες εβδομάδες νέες πληρωμές προς αγρότες και κτηνοτρόφους, με τον συνολικό «λογαριασμό» του 2025 να ανέρχεται σε 3,715 δισ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, έως τις 10 Δεκεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 56 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους για ζημιές από ευλογιά και πανώλη, ποσό που αρχικά είχε τοποθετηθεί χρονικά προς το τέλος του έτους. Από αυτό το πακέτο, 28,5 εκατ. ευρώ κατευθύνονται σε όσους έχουν απώλεια εισοδήματος λόγω θανατωθέντων ζώων, με μέση ενίσχυση γύρω στις 13.000 ευρώ ανά δικαιούχο, ενώ τα υπόλοιπα 27,5 εκατ. ευρώ καλύπτουν μέρος του αυξημένου κόστους ζωοτροφών. Στο ίδιο χρονικό παράθυρο, έως τις 10 Δεκεμβρίου, φαίνεται να κλειδώνει και η πληρωμή του Μέτρου 23, ύψους 178,5 εκατ. ευρώ. Το μέτρο αφορά αγρότες που είχαν καταστροφές άνω του 30% στην παραγωγή τους μετά την 1η Ιανουαρίου 2024 και στοχεύει να καλύψει μέρος της ζημιάς στο εισόδημά τους.

Μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με τον πίνακα πληρωμών που παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου στις 27 Νοεμβρίου, οι αγρότες θα δουν επίσης στον λογαριασμό τους τις Άμεσες Εισοδηματικές Ενισχύσεις, συνολικού ύψους 377 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, δέκα εκατ. ευρώ προγραμματίζονται για τον Επενδυτικό Πυλώνα I, 215 εκατ. ευρώ για παρεμβάσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και 390 εκατ. ευρώ για δράσεις Αγροτικής Ανάπτυξης που εντάσσονται στη Στρατηγική ΣΣ και στην ΚΑΠ.

Επιπλέον, προβλέπονται ακόμη 30 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις που σχετίζονται με την ευλογιά και την πανώλη, συμπληρωματικά προς την έκτακτη ενίσχυση των 56 εκατ. ευρώ για τους κτηνοτρόφους.

Το συνολικό πακέτο για το 2025 είναι υψηλό, με κρίσιμο ζητούμενο την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, ώστε οι ενισχύσεις να φτάσουν στην ώρα τους σε αγρότες και κτηνοτρόφους που έχουν ήδη επιβαρυνθεί από αυξημένα κόστη και απώλειες παραγωγής.