Αγρότες: Σε δύο δόσεις οι επόμενες πληρωμές για φυσικές καταστροφές, ευλογιά και αγροτική ανάπτυξη

Δύο ακόμα μεγάλες δόσεις εκκρεμούν για τις πληρωμές στους αγρότες -την ίδια ώρα που αυτοί που κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους- από το πακέτο των 1,2 δισ. ευρώ το οποίο εξήγγειλε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την περασμένη Παρασκευή (28.11.2025).

Η πρώτη μεγάλη δόση πληρωμών θα καταβληθεί γύρω στις 10 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η δεύτερη δόση θα έλθει στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων αγροτών έως τα τέλη του τρέχοντος μηνός.

Ξεκινώντας από την πρώτη δόση (γύρω στις 10 Δεκεμβρίου 2025) αναμένεται να καταβληθεί:

η έκτακτη ενίσχυση των 56 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους για ζημιές από ευλογιά και πανώλη.

η πληρωμή του Μέτρου 23 (σ.σ. έκτακτη προσωρινή στήριξη ρευστότητας σε Έλληνες γεωργούς που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές όπως παγετούς, χαλάζι, κ.λπ. μετά την 1η Ιανουαρίου 2024), ύψους 178,5 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά, τη δεύτερη μεγάλη δόση, η οποία θα τρέξει μετά από εκείνη της 10ης Δεκεμβρίου 2025 και μέχρι το τέλος του έτους θα αφορά καταβολές από τις Άμεσες Εισοδηματικές Ενισχύσεις, συνολικού ύψους 377 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, 10 εκατ. ευρώ προγραμματίζονται για τον Επενδυτικό Πυλώνα I, 215 εκατ. ευρώ για παρεμβάσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και 390 εκατ. ευρώ για δράσεις Αγροτικής Ανάπτυξης που εντάσσονται στη Στρατηγική ΣΣ και στην ΚΑΠ.

Επιπλέον, προβλέπονται ακόμη 30 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις που σχετίζονται με την ευλογιά και την πανώλη, συμπληρωματικά προς την έκτακτη ενίσχυση των 56 εκατ. ευρώ για τους κτηνοτρόφους.