Συμβαίνει τώρα:
Χρηστικά

Ακίνητα: Προ των πυλών νέο πρόγραμμα ανακαίνισης σπιτιών

«Τις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινώσουμε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος», δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα
Ακίνητα
Φωτογραφία: Eurokinissi

Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγασης προανήγγειλε σήμερα (18.11.25), ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο ertnews.

Συγκεκριμένα, ο κος Μητσοτάκης ανέφερε πως «τις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινώσουμε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος». Σημείωσε, επίσης, πως «πριν το τέλος του χρόνου αναμένεται η εξαγγελία για το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης σπιτιών», κάτι που αναμένεται στηρίξει τη στέγαση.

Υπενθυμίζεται πως χθες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, προανήγγειλε 5μηνη παράταση υποβολής αιτήσεων αλλά και αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων στο Σπίτι μου 2.

Πληροφορίες επίσης αναφέρουν πως από την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ για το 2016 είναι πιθανόν να αντληθούν 150 – 200 εκατ. ευρώ για προγράμματα ανακαίνισης ακινήτων.

Εξάλλου, τρέχει η εφαρμογή του νόμου για την Κοινωνική Αντιπαροχή. 
 
 
 
 
 
 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
328
100
67
63
63
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Ακίνητα: Έρχεται νέο κύμα πλειστηριασμών για μεγαλοφειλέτες του Δημοσίου – Στο «σφυρί» από αποθήκες έως βίλες στη Μύκονο
Η ένταση των πλειστηριασμών δε στοχεύουν μόνο στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών, αλλά και στην ανακοπή της ανοδικής πορείας των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Έρχεται νέα δέσμη μέτρων για το στεγαστικό πριν το τέλος του 2025
«Εκείνο που μπορώ να σας πω, είναι ότι ο πρωθυπουργός, προτού κλείσει το έτος φαντάζομαι, θα παρουσιάσει και μια πρόσθετη δέσμη μέτρων σε σχέση με το στεγαστικό», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Newsit logo
Newsit logo