Ακίνητα: Προ των πυλών νέο πρόγραμμα ανακαίνισης σπιτιών

Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγασης προανήγγειλε σήμερα (18.11.25), ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο ertnews.

Συγκεκριμένα, ο κος Μητσοτάκης ανέφερε πως «τις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινώσουμε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος». Σημείωσε, επίσης, πως «πριν το τέλος του χρόνου αναμένεται η εξαγγελία για το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης σπιτιών», κάτι που αναμένεται στηρίξει τη στέγαση.

Υπενθυμίζεται πως χθες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, προανήγγειλε 5μηνη παράταση υποβολής αιτήσεων αλλά και αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων στο Σπίτι μου 2.

Πληροφορίες επίσης αναφέρουν πως από την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ για το 2016 είναι πιθανόν να αντληθούν 150 – 200 εκατ. ευρώ για προγράμματα ανακαίνισης ακινήτων.

Εξάλλου, τρέχει η εφαρμογή του νόμου για την Κοινωνική Αντιπαροχή.











