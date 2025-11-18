Μητσοτάκης στην ΕΡΤ: 2 δισ. € τους επόμενους μήνες για στήριξη εισοδήματος – Έκτακτη ενίσχυση για κτηνοτρόφους που έχασαν ζώα από ευλογιά, νέα μέτρα για το στεγαστικό 

Η ακρίβεια είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στην πρωινή εκπομπή του EΡΤnews, «Συνδέσεις», όπου σημείωσε μεταξύ άλλων πως η λύση είναι ο πολίτης να έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του σημείωσε πως υπάρχει πρόβλημα ακριβείας στη χώρα και συμπλήρωσε πως η ακρίβεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο: «Μπορούμε να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα και να κάνουμε ελέγχους στην αγορά. Ψηφίζουμε μια ενιαία αρχή ελέγχου της αγοράς. Όμως επιμένω η λύση είναι ο πολίτης να έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη τους. Και αυτό γίνεται με τη γενναία φορολογική μεταρρύθμιση με την οποία οι πολίτες θα δουν περισσότερα χρήματα στην τσέπη τους στις αρχές του 2026».

Σημείωσε εξάλλου πως στο τέλος του μήνα όσοι πληρώνουν ενοίκιο έως 800 ευρώ θα πάρουν πίσω την επιστροφή ενός ενοικίου.

Στη συνέχεια τόνισε πως προτεραιότητα είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος: «Θα δώσουμε πάνω από 2 δισ. ευρώ τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος. Αν δίναμε παραπάνω θα θέταμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Επιλέξαμε να στηρίξουμε νέους και οικογένειες παιδιά. Αλλά δεν μπορεί κάποιος όπως το ΠΑΣΟΚ να ψηφίζει τα μέτρα αυτά και να τάζει πολλά περισσότερα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως έρχονται νέες ρυθμίσεις για να αντιμετωπίσουν το στεγαστικό πρόβλημα, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε και στους αγρότες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο κυκλοφοριακό πρόβλημα λέγοντας πως δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας που έχει επιδεινωθεί από την προσθήκη νέων αυτοκινήτων χωρίς να έχουν αποσυρθεί παλαιότερα. Η λύση δεν μπορεί να είναι άλλη από μια συστηματική υποστήριξη των ΜΜΜ. Στη συνέχεια ανέφερε πως έχει αποδειχθεί ότι όπου έχει πάει το Μετρό έχει συμβάλει στην ανακούφιση της κίνησης, όμως είναι μια μακροχρόνια λύση.

«Βραχυπρόθεσμα το βάρος πρέπει να πέσει στα λεωφορεία. Έχουμε 800 νέα αλλά πρέπει να πυκνώσουν τα δρομολόγια. Να αυξήσουμε εντός 6 μηνών τη συχνότητα στις διαδρομές που χρησιμοποιούν οι πολίτες περισσότερο π.χ. στο 550» σημείωσε.

«Τις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινώσουμε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος» και σημείωσε πως «πριν το τέλος του χρόνου αναμένεται η εξαγγελία για το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης σπιτιών».

«Δέσμευση μας να πληρώσουμε το μεγαλύτερο κομμάτι στα τέλη Νοεμβρίου. Πάμε να κάνουμε τολμηρή μεταρρύθμιση. Θέλω να γνωρίζουν οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι ότι θα είναι τελικά ωφελημένοι από αυτή τη μεταρρύθμιση. Αναγνωρίζω ότι για την κτηνοτροφία υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Με την ευλογιά κοπάδια θανατώθηκαν. Θα υπάρξει πρωτοβουλία από την κυβέρνηση άμεση στήριξη εισοδήματος για όσους θανάτωσαν ζώα. Μιλάμε για σημαντική ενίσχυση για όσους έχασαν ζώα και θα τους δοθεί δυνατότητα να αναπληρώσουν το χαμένο εισόδημα. Θα δοθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Καταλαβαίνω το πρόβλημα. Ανάλογα με τον αριθμό των ζωών που θανατώθηκαν θα πάρουν έκτακτη ενίσχυση αναπλήρωσης εισοδήματος. Όχι αμελητέα ενίσχυση» σημείωσε.

«Θα υπάρξει πρωτοβουλία από την κυβέρνηση ώστε ως το τέλος του έτους να υπάρξει στήριξη του εισοδήματος των κτηνοτρόφων που έχασαν ζώα λόγω της ευλογιάς. Θα είναι ανάλογη των ζώων που θανατώθηκαν και θα δώσει δυνατότητα στήριξης μέχρι την αναπλήρωση των κοπαδιών τους. Τα χρήματα θα είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό» σημείωσε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα ΕΛΤΑ λέγοντας πως αν δεν προχωρήσουν σε διαδικασία εξυγίανσης θα υποχρεωθούν να κλείσουν προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων. «Όμως έχει αλλάξει η φύση της ταχυδρομικής δραστηριότητας οπότε πρέπει να υπάρξει εξυγίανση του δικτύου με εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης και αυτή την άσκηση κάνει το ΥΠΟΙΚ με το Υπερταμείο» είπε.

«Ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε λύση που θα αναγνωρίζει την ανάγκη συρρίκνωσης του δικτύου αλλά και θα δίνει εναλλακτικές ώστε ειδικά στην επαρχία να μην νιώθουν παραμελημένοι από το κεντρικό κράτος. Υπάρχουν τεχνικά ζητήματα για παρουσία στα ΚΕΠ καθώς τα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να πάρουν κρατική ενίσχυση. Από τη μια πρέπει να πούμε ότι τα ΕΛΤΑ θα εκσυγχρονιστούν αλλά πρέπει να γίνει και διαβούλευση με τους πολίτες κατάστημα με κατάστημα. Αυτή η άσκηση ενδεχομένως έπρεπε να γίνει νωρίτερα, πρέπει να γίνει σε τοπικό επίπεδο» συνέχισε.

Σε ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά τόνισε πως «επιλέγω συνειδητά να μη σχολιάσω δημόσια τίποτα απ’όσα λέει ο Αντώνης Σαμαράς».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας πως «Ο Τσίπρας επιμένει να μιλάει για το παρελθόν, εγώ μιλάω για το μέλλον» κα στη συνέχεια είπε χαρακτηριστικά πως ο ίδιος δεν θα έμπαινε σε πλοίο με καπετάνιο που το έριξε στα βράχια.

«Δεν θα διαβάσω το βιβλίο. Διαβάζω από τις προδημοσιεύσεις κάποια σημεία που αφορούν εξαιρετικά δύσκολες στιγμές. Εγώ επιλέγω να μιλάω για το μέλλον και ο κ. Τσίπρας για το παρελθόν. Το ότι αισθάνεται την ανάγκη για να ξαναγράψει μια ιστορία όπως αυτός πιστεύει με κάνει να πιστεύω ότι αισθάνεται μάλλον άσχημα για ό,τι συνέβη επί της πρωθυπουργίας του. Εσείς θα μπαίνατε σε ένα πλοίο που έχει πέσει ήδη στα βράχια;» σημείωσε.

Τόνισε πως γίνεται συζήτηση για τις επόμενες εκλογές: «Όλα αυτά είναι παράξενα. Αφήστε τον χρόνο να εξελιχθεί. Να δούμε ποια κόμματα θα εκτεθούν στις εκλογές του 2027. Το δικό μου μέλημα είναι να αντιμετωπίζω τα προβλήματα των πολιτών. Οι πολίτες ενδιαφέρονται περισσότερα για θέματα καθημερινότητας, τα υπόλοιπα αφορούν την πολιτική κουζίνα και την πολιτική παραπολιτική».

Επανέλαβε πως «εκλογές θα γίνουν το 2027. Η ΝΔ διεκδικεί αυτοδυναμία. Στο δικό μου μυαλό υπάρχει μια εκλογή, δεν ακούω αυτά για διπλές – τριπλές κάλπες» και σημείωσε πως η συζήτηση περί ανασχηματισμού και πρόωρων εκλογών είναι διαρκώς επαναλαμβανόμενη. Προσωπικά πιστεύω ότι η κυβέρνηση λίγο ενδιαφέρεται για αυτά».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στα ενεργειακά: «Με τις συμφωνίες που υπεγράφησαν η πατρίδα μας αναβαθμίζεται ενεργειακά και γεωπολιτικά και καθίσταται η Ελλάδα πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τις βαλκανικές χώρες και την Ουκρανία. Αυτό έχει πολλά οφέλη για την πατρίδα μας. Εκτός από τις συμφωνίες που αφορούν το βόρειο διάδρομο φυσικού αερίου».

«Με την καλύτερη διασυνδεσιμότητα των δικτύων οι τιμές ενέργειες θα βαίνουν μειούμενες. Πρέπει να κρατήσουμε την σημαντική αναβάθμιση της πατρίδας μας και το γεγονός ότι υπάρχει σημαντική προοπτική η χώρα μας να μπορεί να αξιοποιήσει τα δικά της κοιτάσματα. Η χώρα μας παράγει πάνω από το 50% του ηλεκτρισμού από ΑΠΕ και αυτό θα αυξάνεται. Το 2019 είπα ότι πρέπει να αντικαταστήσουμε το βρόμικο λιγνίτη με φυσικό αέριο και αυτό κάνουμε» σημείωσε.

Για ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου σημείωσε πως υπάρχει ενδιαφέρον από επενδυτές και από την Αμερική για το έργο. «Χρειάζεται για αυτό επικαιροποίηση των τεχνικοοικονομικών δεδομένων. Μια θετική εξέλιξη για τη χώρα μας και για την Κύπρο» είπε.

«Θα υπάρξει κάποια στιγμή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Είχα συναντηθεί μαζί του και στην πρώτη θητεία του το 2020. Είμαι σίγουρος ότι θα συναντηθώ σύντομα και πάλι μαζί του. Άλλωστε η Ελλάδα έχει σημαντικό ρόλο να παίξει στο γεωπολιτικό αυτό περιβάλλον. Η ελληνική ναυτιλία παίζει σημαντικό ρόλο και στο κομμάτι του φυσικού αερίου» τόνισε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ και τις δηλώσεις της Ράνιας Θρασκιά: «Ορισμένες φορές η κριτική εστιάζεται περισσότερο στο φαινόμενο της μουσικής καρέκλας με πολιτικούς που πηγαίνουν από το ένα κόμμα στο άλλο. Αυτή η συζήτηση αφορά την αντιπολίτευση. Παρά την αναμενόμενη φθορά της κυβέρνησης είναι υπερδιπλάσια τα ποσοστά της από το δεύτερο κόμμα. Είμαστε η υπεύθυνη δύναμη για τη διακυβέρνηση της χώρας».

Τέλος, είπε πως τα τελευταία χρόνια υπάρχει ηρεμία στα ελληνοτουρκικά και εκτίμησε πως σίγουρα θα υπάρξει συνάντηση με Ερντογάν: «Κάθε συνάντηση είναι χρήσιμη. Καλοδεχούμενη η ηρεμία των τελευταίων δύο ετών. Δεν έχουμε παραβιάσεις τα τελευταία χρόνια, έχουμε Τούρκους τουρίστες που εισφέρουν στα έσοδα, έχουμε συνεργασία για το μεταναστευτικό. Ωστόσο, όπως είπε: «Ανησυχώ και δεν χαίρομαι για δηλώσεις σχετικά με δύο κράτη για το Κυπριακό. Δεν είναι κακό ότι δεν είναι γεμάτα τα πρωτοσέλιδα με σενάρια έντασης και πολέμου με την Τουρκία».