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Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Αναρτήθηκαν από τη ΔΥΠΑ οι οριστικοί πίνακες για τις 28 δομές

Οι σταθμοί της ΔΥΠΑ θα λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Ιουλίου, από τις 06:45 έως τις 16:00
Φωτογραφία iStock
Φωτογραφία iStock
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Οριστικά είναι τα αποτελέσματα σχετικά με πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν δωρεάν στους 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ (Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης) για την επόμενη σχολική χρονιά.

Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν την Τετάρτη (29.7.2026), ενώ σημειώνεται πως οι βρεφονηπιακοί και νηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ θα λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Ιουλίου, από τις 06:45 έως τις 16:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή, και φιλοξενούν παιδιά ηλικίας από έξι μηνών έως τεσσάρων ετών.

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ και έχουν καταρτιστεί ξεχωριστά για κάθε Βρεφονηπιακό Σταθμό. Περιλαμβάνουν τρεις κατηγορίες υποψηφίων: επιλεγμένους, αναπληρωματικούς και απορριπτέους.

Η αξιολόγηση αφορά τις εξής ηλικιακές κατηγορίες:

  • Βρέφη Α, ηλικίας από έξι μηνών έως 1,5 έτους
  • Προνήπια ηλικίας από 1,5 έως 2,5 ετών
  • Νήπια, ηλικίας από 2,5 ετών έως την προσχολική ηλικία.

Ειδικά ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Ιλίου θα φιλοξενήσει παιδιά ηλικίας από 16 μηνών έως 2,5 ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του ο φορέας συμμετέχει στη δράση για την προώθηση και υποστήριξη της ένταξης παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση και την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης.

Δικαιούχος της δράσης είναι η ΕΕΤΑΑ ΑΕ, ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Οι γονείς που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής καλούνται να υποβάλουν αίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όσοι λάβουν voucher μπορούν να το καταθέσουν άμεσα σε Βρεφονηπιακό Σταθμό της ΔΥΠΑ.

Οι ιδιόκτητοι σταθμοί της Υπηρεσίας λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Ιουλίου, από τις 06:45 έως τις 16:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή, και φιλοξενούν παιδιά ηλικίας από έξι μηνών έως τεσσάρων ετών.

Τα τηλέφωνα και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους σταθμούς της ΔΥΠΑ:

stathmoi
stathmoi

Σημειώνεται ότι στους σταθμούς εφαρμόζεται καθημερινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, με στόχο την ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών. Η φιλοξενία παρέχεται δωρεάν, ενώ η επιλογή των παιδιών πραγματοποιείται με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

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