ΑΑΔΕ: Καλοκαιρινό «σαφάρι» με πρόστιμα άνω του 1 εκατ. ευρώ και 48ωρα λουκέτα

Συνεχίζεται το «σαφάρι» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για φορολογικούς ελέγχους σε τουριστικές περιοχές την περίοδο του καλοκαιριού, με τα αποτελέσματα να αποτυπώνουν υψηλά ποσοστά φορολογικής παραβατικότητας.

Η ΑΑΔΕ, μέσα σε μία εβδομάδα -από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου- πραγματοποίησε 2.252 ελέγχους και διαπίστωσε παραβάσεις σε 732 επιχειρήσεις. Επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω του 1 εκατ. ευρώ και μπήκε «λουκέτο» σε 8 επιχειρήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι επιτόπιοι φορολογικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ έγιναν σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση και σε επιχειρήσεις που, βάσει ανάλυσης κινδύνου, παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα φορολογικών παραβάσεων – στους κλάδους της εστίασης, της φιλοξενίας, της διασκέδασης και των λοιπών τουριστικών υπηρεσιών.

Από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου, το ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 37,42%.

Συνολικά, καταγράφηκαν:

13.287 φορολογικές παραβάσεις

Αδήλωτα καθαρά έσοδα 545.573 ευρώ

Πρόστιμα 1.023.281 ευρώ

48ωρο λουκέτο σε 8 επιχειρήσεις

Ενδεικτικές περιπτώσεις αποτέλεσαν γνωστό εστιατόριο στο λιμανάκι της Νάουσας, επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων και τουριστική επιχείρηση στην Πάρο, τουριστική επιχείρηση και καφετέρια στην Κέρκυρα, καθώς και δύο επιχειρήσεις στο Φαληράκι Ρόδου, δύο στην Αίγινα και μία στην Πρέβεζα.