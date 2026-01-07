Aλλάζει ο ΕΛΓΑ: Στο 100% οι αποζημιώσεις των αγροτών με πλαφόν έως 200.000 ευρώ

Τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ με στόχο μεγαλύτερη κάλυψη ζημιών και «καθολική» ασφάλιση των αγροτών ανακοίνωσε η κυβέρνηση σε σημερινή (7.1.2026) Συνέντευξη Τύπου, βάζοντας στο τραπέζι αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας και αύξηση του ανώτατου ορίου αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν από τα κυβερνητικά στελέχη, η αποζημίωση μέσω ΕΛΓΑ ανεβαίνει στο 100% από 80% που ισχύει σήμερα, χωρίς να προβλέπεται αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται ότι όλοι οι αγρότες είναι ασφαλισμένοι, με παρακράτηση από τη βασική ενίσχυση σε δύο στάδια, ώστε να καλύπτεται το σύνολο γεωργών, κτηνοτρόφων και αλιέων. Η εφαρμογή αυτής της παρακράτησης τοποθετείται χρονικά στην καταβολή που γίνεται στα τέλη του 2026.

Η δεύτερη αλλαγή αφορά το πλαφόν, καθώς το ανώτατο όριο αποζημίωσης ανεβαίνει στα 200.000 ευρώ από 70.000 ευρώ, αλλάζοντας το τοπίο κυρίως για μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις και για περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων όπου η ζημιά μπορεί να είναι πολλαπλή και να ξεπερνά τα προηγούμενα όρια.

Η κυβέρνηση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και δεύτερου κύματος αλλαγών, μέσα από διάλογο με τους φορείς των αγροτών, καθώς το πλαίσιο του ΕΛΓΑ συνδέεται τόσο με τη συχνότητα των καταστροφών όσο και με την ανάγκη να μην διακόπτεται η αλυσίδα χρηματοδότησης όταν οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν γρήγορα.