Χρηστικά

Τιμολόγια ρεύματος: Σταθερά τα πράσινα τον Ιούνιο – Με το «δεξί» ξεκίνησε το καλοκαίρι στη λιανική

Κοντά στα 17 λεπτά το μέσο πράσινο προϊόν για το νέο μήνα
Τιμολόγια ρεύματος
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
Χάρης Αποσπόρης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σε σταθερά επίπεδα παρέμειναν για έναν ακόμη μήνα τα πράσινα (ρυθμιζόμενα) τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, παρά τη μικρή άνοδο που σημείωσε η χονδρική αγορά.

Συγκεκριμένα, η τιμή στη χονδρική αγορά ενισχύθηκε ελαφρώς από τα 88 στα 92 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αλλά η λιανική έμεινε εν πολλοίς ίδια, με αποτέλεσμα σταθερά επίπεδα για τα τιμολόγια ρεύματος.

Για τον Ιούνιο το μέσο προϊόν βρίσκεται κοντά στα 17 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Οι τιμές στα τιμολόγια ξεκινούν από τα 13,8 και φτάνουν ως τα 19,9 λεπτά.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι μόνο μια εταιρεία προμήθειας ανέβασε την τιμή της, ενώ υπήρξε ακόμη μια που τη μείωσε με την πλειοψηφία να μην προβαίνει σε διαφοροποιήσεις.

Αναλυτικά οι νέες τιμές έχουν ως εξής για τα πράσινα οικιακά τιμολόγια:

  • ΔΕΗ: 13,8 λεπτά (15,39 για κατανάλωση άνω των 200 KWh)
  • Protergia: 15,9 λεπτά
  • Ήρων: 14,76
  • Φυσικό Αέριο: 18,87
  • NRG: 19,9
  • ΖΕΝΙΘ: 19,88
  • Volton: 18,61

Με τον τρόπο αυτό η θερινή περίοδος ξεκινάει ομαλά για τους καταναλωτές. Πάντως, οι εκτιμήσεις είναι ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο μάλλον θα υπάρξουν αυξήσεις δεδομένης της αυξημένης ζήτησης και της πιο πιεσμένης κατάστασης που αναμένεται στη χονδρική.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
404
200
120
106
67
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo