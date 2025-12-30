Αλλάζει το τοπίο σε φόρους και μισθούς το 2026 – Τι φέρνει το νέο έτος στους πολίτες

Δέσμη παρεμβάσεων σε φόρους και μισθούς, με αφετηρία την 01.01.2026, φέρνει το νέο έτος, με το οικονομικό επιτελείο να στοχεύει σε μεγαλύτερο καθαρό εισόδημα, σε μια περίοδο που η ακρίβεια πιέζει σταθερά την αγοραστική δύναμη.

Οι αλλαγές καλύπτουν την άμεση φορολογία φυσικών προσώπων, τα εισοδήματα από ακίνητα, τον τρόπο υπολογισμού τεκμηρίων διαβίωσης, ορισμένους έμμεσους φόρους, αλλά και ειδικές ρυθμίσεις μισθών και αποδοχών στο Δημόσιο. Ο στόχος είναι να δοθούν μόνιμες ελαφρύνσεις χωρίς απώλεια εσόδων, με «αντίβαρο» την ενίσχυση της συμμόρφωσης μέσω ψηφιακών εργαλείων και την επέκταση της φορολογικής βάσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πιο κρίσιμη αλλαγή αφορά τη νέα κλίμακα φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, με έμφαση στη μεσαία ζώνη εισοδημάτων. Από το 2026 οι συντελεστές στα κλιμάκια 10.000-40.000 ευρώ μειώνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες.

Έτσι, ο συντελεστής 22% για το τμήμα 10.000-20.000 ευρώ μειώνεται στο 20%, ο συντελεστής 28% για το 20.000-30.000 ευρώ γίνεται 26% και ο συντελεστής 36% για το 30.000 – 40.000 ευρώ διαμορφώνεται στο 34%. Ταυτόχρονα εισάγεται ενδιάμεσο «σκαλοπάτι» 39% για το τμήμα 40.000-60.000 ευρώ, ενώ ο ανώτατος συντελεστής 44% μετακινείται ώστε να εφαρμόζεται για εισοδήματα πάνω από 60.000 ευρώ.

Παράλληλα, η κλίμακα γίνεται πιο ευνοϊκή για οικογένειες με παιδιά, καθώς στο τμήμα 10.000-20.000 ευρώ προβλέπεται επιπλέον μείωση του βασικού συντελεστή ανάλογα με τον αριθμό εξαρτώμενων τέκνων, με μεγαλύτερο όφελος για τρίτεκνους και πολύτεκνους. Αντίστοιχη προσαρμογή προβλέπεται και στο επόμενο κλιμάκιο, ώστε η ελάφρυνση να αυξάνεται κλιμακωτά όσο μεγαλώνει η οικογένεια. Η αλλαγή αναμένεται να αποτυπώνεται στην παρακράτηση ήδη από τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικές προβλέψεις «τρέχουν» και για νεότερες ηλικίες. Για εργαζόμενους έως 25 ετών προβλέπεται μηδενισμός φόρου στα χαμηλά εισοδηματικά κλιμάκια, ενώ για ηλικίες 26 – 30 ετών εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές στο τμήμα 10.000-20.000 ευρώ. Το μέτρο έχει σχεδιαστεί ώστε να περνά απευθείας στον καθαρό μισθό, χωρίς να απαιτείται αναμονή για την ετήσια εκκαθάριση.

Στη φορολογία εισοδήματος από ενοίκια εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής, ώστε να περιοριστεί η απότομη μετάβαση από χαμηλή σε υψηλή επιβάρυνση. Από 01.01.2026 θεσπίζεται συντελεστής 25% για το τμήμα εισοδήματος 12.000 – 24.000 ευρώ, περιορίζοντας το άλμα από το 15% στο 35%. Η παρέμβαση αφορά κυρίως μικρούς και μεσαίους ιδιοκτήτες που συμπληρώνουν το εισόδημά τους από μισθώσεις.

Σημαντικές παρεμβάσεις γίνονται και στα τεκμήρια διαβίωσης. Για τις κατοικίες προβλέπεται μείωση 30%-35% ανάλογα με την επιφάνεια, ενώ αλλάζει ο υπολογισμός των τεκμηρίων για τα ΙΧ, με μεγαλύτερη σύνδεση με τις εκπομπές ρύπων και την παλαιότητα του οχήματος. Στόχος είναι να περιοριστούν περιπτώσεις όπου το τεκμαρτό εισόδημα αυξάνεται χωρίς να αντανακλά τις πραγματικές δυνατότητες του φορολογουμένου.

Στο ίδιο πλαίσιο, εξαρτώμενα τέκνα που έχουν δικό τους εισόδημα εξαιρούνται από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ, ώστε να μην προστίθεται αυτόματα τεκμαρτή επιβάρυνση σε περιπτώσεις όπου το παιδί δηλώνει εισόδημα.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες διατηρείται και επεκτείνεται η μείωση 50% στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για όσους δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς εκτός Αττικής. Προβλέπονται επίσης ειδικές εξαιρέσεις για νέες μητέρες, οι οποίες απαλλάσσονται από το τεκμαρτό εισόδημα για το έτος γέννησης του παιδιού και τα δύο επόμενα έτη.

Στους έμμεσους φόρους, από 01.01.2026 καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης 10% επί του μηνιαίου λογαριασμού. Ταυτόχρονα, παραμένει για το 2026 το φορολογικό κίνητρο για δαπάνες που γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, με διπλή προσμέτρηση συγκεκριμένων κατηγοριών, όπως οι ιατρικές υπηρεσίες.

Το σκέλος των ελαφρύνσεων συνδέεται και με αυστηρότερες υποχρεώσεις συμμόρφωσης. Από 02.02.2026 ξεκινά υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων για τις μεγάλες εταιρείες, με σταδιακή επέκταση στο σύνολο της αγοράς μέσα στο ίδιο έτος. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση παρουσιάζεται ως βασικό εργαλείο περιορισμού της φοροδιαφυγής και σταθεροποίησης των εσόδων.

Ποιες παρεμβάσεις σε μισθούς θα γίνουν το 2026

Στο μισθολογικό σκέλος, το 2026 δεν προβλέπει οριζόντιες αυξήσεις, αλλά στοχευμένες διορθώσεις. Περιλαμβάνεται αναμόρφωση αποδοχών και επιδομάτων για ένστολους και σώματα ασφαλείας, με μέρος των αλλαγών να έχει ξεκινήσει από το τέλος του 2025 και να αποτυπώνεται πλήρως μέσα στο 2026.

Παράλληλα, αναγνωρίζεται μισθολογικά το δίπλωμα πενταετούς φοίτησης στο Δημόσιο, με προώθηση κατά δύο μισθολογικά κλιμάκια. Προβλέπεται επίσης αφορολόγητο καθεστώς για συγκεκριμένα επιδόματα ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού.

Για τους συνταξιούχους, το πλέγμα μέτρων προβλέπει μειωμένη παρακράτηση με τη νέα κλίμακα από 01.01.2026, ενώ διατηρείται και η μόνιμη ετήσια ενίσχυση 250 ευρώ.