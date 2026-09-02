Άλμα έως 20% στα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος τον Σεπτέμβριο – Αναλυτικά οι τιμές

Αυτό προκύπτει από τον κατάλογο με τις τιμές που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής από τους παρόχους.

Πιο αναλυτικά, οι αυξήσεις κυμαίνονται από 0-20% στο σύνολο των πράσινων τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος για νοικοκυριά σε μηνιαία βάση.

Καθώς η τιμή για το μέσο πράσινο -ρυθμιζόμενο- τιμολόγιο ρεύματος βρίσκεται πλέον αρκετά πάνω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατώρα, μοιραία επανέρχονται και τα σενάρια για επιδότηση των καταναλωτών.

Αυξημένα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν οι προμηθευτές για το Σεπτέμβριο, υπό το βάρος της ακριβότερης τιμής χονδρικής, που ενισχύθηκε περίπου 20% τον Αύγουστο.

Νέο τοπίο στα σταθερά προϊόντα

Παρά τις αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια, διαφορετική εικόνα επικρατεί στα μπλε-σταθερά.

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Η απόφαση της ΔΕΗ να προχωρήσει σε μείωση του δικού της σταθερού οικιακού πιέζει και τους υπόλοιπους προμηθευτές προς μια αντίστοιχη κατεύθυνση.

Καθώς οι τιμές πλέον στα μπλε τιμολόγια βρίσκονται σε σαφώς καλύτερο επίπεδο από τα πράσινα, αναμένεται και ένα νέο κύμα στροφής καταναλωτών από το ένα χρώμα στο άλλο.

Η τάση αυτή ήταν ιδιαίτερα εμφανής τα περασμένα δύο χρόνια ως τη φετινή άνοιξη, όμως στη συνέχεια η διεθνής κρίση και οι ανατιμήσεις στα μπλε οδήγησαν σε στασιμότητα. Εκείνους τους μήνες αρκετοί καταναλωτές προτίμησαν να στραφούν στα κίτρινα μεταβλητά προϊόντα περιμένοντας τις εξελίξεις.

Τώρα το κίνητρο για να αποκτήσει κανείς μπλε συμβόλαιο είναι και πάλι σαφές και απομένει να φανεί πως θα διαμορφωθεί η καταναλωτική επιλογή στην πράξη.

Δυσοίωνα μηνύματα από τη χονδρική

Υπενθυμίζεται ότι ο Αύγουστος έκλεισε στη χώρα μας με μια μέση τιμή χονδρικής στα 137 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Όμως, στο δεύτερο μισό του μήνα η τιμή ήταν ακόμα πιο ψηλά, στα 147 ευρώ, και τις δύο πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου είναι πάνω από 174 ευρώ. Ακόμα πιο ακριβές είναι οι τιμές σήμερα στην υπόλοιπη ΝΑ Ευρώπη, καθώς σε ορισμένες αγορές έχουν αγγίξει ήδη τα 200 ευρώ/MWh.

Παράλληλα, με την έλευση του Σεπτεμβρίου μετακυλίστηκε στην ελληνική αγορά η τιμή του φυσικού αερίου του αμέσως περασμένου μήνα. Κατά το συγκεκριμένο διάστημα, το ευρωπαϊκό συμβόλαιο TTF εκτινάχθηκε από τα 57 στα 70 ευρώ ανά μεγαβατώρα, άρα επηρεάζει πλέον άμεσα το κόστος των εγχώριων θερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Οι εν λόγω σταθμοί αερίου έχουν τις τελευταίες ημέρες ένα μερίδιο που προσεγγίζει το 30%, ενώ οι ΑΠΕ συνεχίζουν να καλύπτουν κοντά στο 50% των αναγκών.

Μέσα σε αυτό το δυσμενές κλίμα, η κυβέρνηση πρόκειται να ανακοινώσει εντός των ημερών στη ΔΕΘ νέα μέτρα για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους. Οι πληροφορίες θέλουν μεταξύ άλλων πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση της αποθήκευσης ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όπως και Δήμους. Στόχος είναι η προώθηση της αυτοκατανάλωσης ως «αντίδοτο» στην ενεργειακή ακρίβεια.

Ερώτημα αποτελεί προς το παρόν αν το Μαξίμου θα επιλέξει να προχωρήσει και σε άμεση επιδότηση στην τιμή του ρεύματος, όπως είχε πράξει στο παρελθόν.