Άμεση η επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στους παραγωγούς

Τέλος στις πολύμηνες διαδικασίες επιστροφής του ΕΦΚ στους αγρότες
Αλλαγή στον τρόπο επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο προωθεί η κυβέρνηση, ώστε η έκπτωση να περνά απευθείας στο πρατήριο τη στιγμή της αγοράς και όχι να πιστώνεται εκ των υστέρων, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Όπως περιγράφτηκε στη σημερινή (7.1.2026) εξειδίκευση των νέων μέτρων για τον πρωτογενή τομέα, ο δικαιούχος αγρότης θα χρησιμοποιεί νέα εφαρμογή που θα δημιουργηθεί μέσα από το myDATA app. Μέσω της εφαρμογής θα παράγεται κωδικός QR, τον οποίο ο αγρότης θα δίνει στο πρατήριο κατά την έκδοση του τιμολογίου αγοράς αγροτικού πετρελαίου, για να εφαρμοστεί η έκπτωση «στην αντλία».

Με διαλειτουργικότητα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ο έλεγχος θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι ο πελάτης είναι αγρότης και δικαιούχος της έκπτωσης, ότι το προϊόν αφορά diesel κίνησης και ότι υπάρχει επαρκές διαθέσιμο υπόλοιπο έκπτωσης.

