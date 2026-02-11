Ανείσπρακτα ενοίκια: Πώς δηλώνονται για να αποφύγουν οι ιδιοκτήτες «τσουχτερή» φορολογία έως 45%

Με φόρο έως 45% απειλούνται χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων με ανείσπρακτα ενοίκια κατά την περασμένη χρονιά, εάν δεν τα δηλώσουν εγκαίρως στην Εφορία συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας ψηφιακά το έντυπο Ε411 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Όπως προκύπτει από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το 2024, 4.500 ιδιοκτήτες ακινήτων δεν εισέπραξαν από τους ενοικιαστές τους ενοίκια 15 εκατ. ευρώ. Επίσης, τα τελευταία στοιχεία από την επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων δείχνουν ότι περίπου 1,8 εκατ. φορολογούμενοι εμφανίζουν εισοδήματα από ενοίκια που ξεπερνούν τα 8,5 δισ. ευρώ ετησίως.

Υπενθυμίζεται ότι το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια φορολογείται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ, αφού αφαιρεθεί ποσοστό 5% ως δαπάνη για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση και άλλες λειτουργικές ανάγκες των εκμισθούμενων ακινήτων. Με βάση την κλίμακα:

Για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ, ο συντελεστής είναι 15%.

Από τον Ιανουάριο του 2026 έχει προστεθεί ένας νέος ενδιάμεσος συντελεστής 25% για ποσά από 12.000 έως 24.000 ευρώ

Για το τμήμα του εισοδήματος έως 35.000 ευρώ, ο συντελεστής αυξάνεται στο 35%.

Για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από 35.000 ευρώ, ο συντελεστής ανεβαίνει στο 45%.

Σχετικά με το σημαντικό έντυπο Ε411 της ΑΑΔΕ, εκεί αναγράφονται: τα στοιχεία του μισθωτή (ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, επωνυμία), η διεύθυνση του ακινήτου για το οποίο δεν καταβλήθηκαν ενοίκια, το συνολικό ποσό των μη καταβληθέντων μισθωμάτων και το έτος που αφορούν.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει επίσης:

Να έχουν εκδώσει εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων και

Να υποβάλουν, στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου», τη δήλωση για τα ανείσπρακτα ενοίκια και τα δικαιολογητικά.

Στην Εφορία, θα πρέπει επίσης να υποβάλουν ηλεκτρονικά:

Το έντυπο Ε411. Σημειώνεται ότι για κάθε μισθωτή, ακίνητο και αποδεικτικό έγγραφο υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης ανείσπρακτων μισθωμάτων αποβιώσαντα ιδιοκτήτη από κληρονόμο του, για χρονικό διάστημα που ο αποβιώσας ήταν εν ζωή, στα στοιχεία ιδιοκτήτη συμπληρώνονται τα στοιχεία του αποβιώσαντα. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, είναι αδύνατη η ψηφιακή υποβολή, τότε η δήλωση υποβάλλεται έντυπα, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή είτε αυτοπροσώπως.

Τη δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή τη διαταγή πληρωμής ή απόδοσης χρήσης μισθίου ή την ασκηθείσα αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων (μαζί με το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής).

Για πτωχευμένο μισθωτή, τον πίνακα αναγγελίας χρεών με την απαίτηση του εκμισθωτή.

Υπεύθυνη δήλωση ότι, για το διάστημα από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεσή τους, δεν έχουν εισπραχθεί τα μισθώματα, καθώς και την έκθεση αποβολής και εγκατάστασης που έχει συνταχθεί από τον δικαστικό επιμελητή.

Σημειώνεται ότι εάν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση των ανείσπρακτων ενοικίων, τότε τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα δεν θα ληφθούν υπόψη και η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης, φορολογώντας τα συγκεκριμένα ποσά.

Τα ενοίκια που δεν εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2025, αλλά και ενοίκια που είχαν δηλωθεί ως ανείσπρακτα το προηγούμενο φορολογικό έτος και εισπράχθηκαν το 2025 θα πρέπει να δηλωθούν πρώτα στο έντυπο Ε2 και αυτομάτως θα μεταφερθούν στο Ε1.