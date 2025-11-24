Ανοίγει σήμερα ο κύκλος των παροχών, ποιοι είναι οι δικαιούχοι για τα 250 ευρώ – Παίρνουν σειρά αγρότες – κτηνοτρόφοι, ενοικιαστές, περισσότεροι συνταξιούχοι

Από σήμερα, 24.11.2025, ξεκινά η καταβολή της πρόσθετης ενίσχυσης των 250 ευρώ σε ευάλωτες ομάδες συνταξιούχων, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανοίγοντας νωρίτερα τον κύκλο των νέων παροχών της κυβέρνησης.

Μετά τους χαμηλοσυνταξιούχους, οι παροχές και οι ενισχύσεις επεκτείνονται τις επόμενες εβδομάδες σε αγρότες και κτηνοτρόφους, ενοικιαστές και ευρύτερες κατηγορίες συνταξιούχων, μέσα από μέτρα που έχουν ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό του 2026.

Η ενίσχυση των 250 ευρώ καθιερώνεται ως ετήσιο βοήθημα κάθε Νοέμβριο για χαμηλοσυνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες, με συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Οι συνολικές ενισχύσεις είναι ύψους περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ, και αφορούν 2,4 εκατομμύρια πολίτες.

Δικαιούχοι είναι, μεταξύ άλλων, συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως περίπου 14.000 ευρώ και αξία ακίνητης περιουσίας έως 200.000 ευρώ, ενώ για ζευγάρια τα όρια ανεβαίνουν στις 26.000 και 300.000 ευρώ αντίστοιχα. Η καταβολή γίνεται αυτόματα, χωρίς αίτηση, είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, και έρχεται να προστεθεί στις ετήσιες αυξήσεις των συντάξεων που θα ενεργοποιηθούν από την 1.1.2026.

Επιστροφή ενός ενοικίου ανά έτος

Την Παρασκευή 28.11.2025 ακολουθεί η πρώτη εφάπαξ επιστροφή ενοικίου, που αφορά μισθώσεις του 2024 για κύρια ή φοιτητική κατοικία. Περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά θα δουν στον λογαριασμό τους επιστροφή που αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο των ενοικίων που πλήρωσαν μέσα στο 2024, με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Αντίστοιχο πλαφόν 800 ευρώ ισχύει ανά φοιτητή για φοιτητικές μισθώσεις, ενώ τα εισοδηματικά όρια ξεκινούν από περίπου 20.000 ευρώ για άγαμους και κλιμακώνονται για ζευγάρια με παιδιά. Για τους περισσότερους δικαιούχους η ενίσχυση θα πιστωθεί αυτόματα, με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, ενώ όσοι είχαν εκκρεμότητες στα δικαιολογητικά μπορούν να τα καλύψουν έως το τέλος του έτους.

Η σειρά για αγρότες και κτηνοτρόφους

Μετά τους ενοικιαστές, σειρά παίρνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, όπου ήδη έχει εγκριθεί από την Κομισιόν το σχέδιο δράσης για τις αγροτικές πληρωμές.

Στο «καυτό» μέτωπο των αποζημιώσεων για τα θανατοθέντα ζώα λόγω ευλογιάς, η τακτική αποζημίωση που καταβάλλεται μέσω του μηχανισμού κρατικών ενισχύσεων παραμένει ο βασικός πυλώνας στήριξης. Οι αποζημιώσεις φτάνουν έως περίπου 250 ευρώ ανά ζώο, ανάλογα με το είδος, με μέσο όρο γύρω στα 220 ευρώ το κεφάλι, καλύπτοντας την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου που υποχρεωτικά θανατώθηκε. Πρόκειται για θεσμοθετημένη αποζημίωση, η οποία έχει ήδη «κλειδώσει» και εντάσσεται στο εγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την αποκατάσταση των πληγών στον πρωτογενή τομέα.

Διακριτό από αυτή την τακτική αποζημίωση είναι το πρόσθετο «δώρο» που έχει προαναγγείλει ο πρωθυπουργός για τους κτηνοτρόφους, ως αντιστάθμισμα για την απώλεια εισοδήματος μέχρι να ξαναστηθούν τα κοπάδια.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του newsit.gr, η έκτακτη αυτή ενίσχυση δεν θα «ανταγωνίζεται» την κύρια αποζημίωση ανά ζώο (η οποία θα έχει συνολικό κόστος περί τα 88 εκατ. ευρώ), αλλά θα κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα, με βάση το συνολικό εισόδημα της εκμετάλλευσης και στοιχεία παραγωγής (γαλακτοπαραγωγή, πωλήσεις κρέατος, κόστος ζωοτροφών).

Το πακέτο για τους αγρότες συμπληρώνεται από τις πληρωμές για αυξημένο κόστος ζωοτροφών και από την πρόβλεψη ότι από το 2026 ό,τι περισσεύει από τις ενισχύσεις, μετά την εκκαθάριση των πλασματικών δηλώσεων, θα κατευθύνεται ως «μέρισμα» στους συνεπείς παραγωγούς.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των βασικών ενισχύσεων και προγραμμάτων του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα, με την αρχή να γίνεται αυτές τις ημέρες με την πληρωμή περίπου του 80% της βασικής ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το υπόλοιπο ποσό και οι ειδικές δράσεις θα ακολουθήσουν σταδιακά, καθώς εφαρμόζεται ένα μεταβατικό υβριδικό σύστημα που «δένει» τα δικαιώματα με δηλώσεις στην εφορία, το Κτηματολόγιο και τα στοιχεία του ΕΛΓΟ.

Νέες αυξήσεις στις συντάξεις

Στους συνταξιούχους, πέρα από το 250άρι του Νοεμβρίου, το 2026 φέρνει νέα αύξηση των κύριων συντάξεων με βάση ΑΕΠ και πληθωρισμό, καθώς και τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Από τις πληρωμές του Ιανουαρίου 2026, δεν θα συμψηφίζεται το 50% της προσωπικής διαφοράς με τις ετήσιες αυξήσεις, επιτρέποντας σε εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους με «κουτσουρεμένες» αυξήσεις να δουν για πρώτη φορά ουσιαστικότερο όφελος στην τσέπη. Από το 2027 προβλέπεται η πλήρης κατάργηση του συμψηφισμού, ώστε οι αυξήσεις να περνούν ακέραιες στο καθαρό ποσό της σύνταξης, χωρίς να «τρώγονται» από το παλιό υπόλοιπο της προσωπικής διαφοράς.

Για όσους δεν έχουν προσωπική διαφορά, η εικόνα είναι ακόμη πιο ευνοϊκή, καθώς σωρεύονται τρία διαφορετικά κανάλια ενίσχυσης: η ετήσια αύξηση της σύνταξης, η μόνιμη πια ενίσχυση των 250 ευρώ και η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης από το 2026. Έτσι, μισθωτοί και συνταξιούχοι με εισοδήματα πάνω από 10.000 ευρώ θα δουν χαμηλότερη παρακράτηση φόρου κάθε μήνα, με τις μεγαλύτερες ελαφρύνσεις να κατευθύνονται σε οικογένειες με παιδιά και σε νέους έως 30 ετών.

Αλλάζει η φορολογία εισοδήματος από το 2026

Οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος που έχουν ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό του 2026 αναδιαμορφώνουν τις κλίμακες για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, με μειώσεις κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες στους συντελεστές για τα εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ και εισαγωγή νέου κλιμακίου 39% για το τμήμα 40.000-60.000 ευρώ.

Παράλληλα, θεσπίζονται μηδενικός ή πολύ χαμηλός συντελεστής για εισοδήματα νέων φορολογουμένων έως 25 ή 30 ετών, αναμορφώνεται η κλίμακα για τα ενοίκια με ευνοϊκότερη φορολόγηση στα χαμηλά και μεσαία μισθώματα, επεκτείνεται η τριετής απαλλαγή φόρου για κενές κατοικίες που επανέρχονται στην αγορά και μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης, με ειδική πρόβλεψη για τα εξαρτώμενα τέκνα.

Στο ίδιο πακέτο εντάσσονται η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς και η μείωση του ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά, κλείνοντας τον κύκλο των παρεμβάσεων που, μαζί με τις στοχευμένες παροχές, αναμένεται να διαμορφώσουν το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών, συνταξιούχων και αγροτών από το νέο έτος.