Αρχές του 2026 οι αιτήσεις για αγροβολταϊκά 130 MW με ταρίφα – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ

Νέα λύση για τους αγρότες προσφέρει διάταξη στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, μέσω της οποίας προωθείται η εγκατάσταση 130 MW σε αγροβολταϊκά με ταρίφα ανά την Ελλάδα.

Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ κατατέθηκε στη Βουλή, όπου συζητείται αυτή την εβδομάδα προ της ψήφισής του. Ανάμεσα στις προβλέψεις, ανήκουν και τα αγροβολταϊκά, δηλαδή φωτοβολταϊκά που συνδυάζουν την παραγωγή πράσινου ηλεκτρισμού με την καλλιέργεια στην ίδια έκταση.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία θεωρείται υποσχόμενη, καθώς δεν χρειάζεται να θυσιαστεί η πολύτιμη καλλιεργήσιμη γη. Έτσι, ο αγρότης είναι σε θέση να εξασφαλίσει θεωρητικά διπλό έσοδο από τις δραστηριότητές του.

Πιο αναλυτικά, το νομοσχέδιο προβλέπει την εγκατάσταση έργων 10 MW ανά Περιφέρεια, με τις αιτήσεις να ξεκινούν το Φεβρουάριο του 2026. Παράλληλα, επιτρέπεται και η εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρία, εφόσον προσφέρει τουλάχιστον μια ώρα δυναμικότητας.

Τις σχετικές επενδύσεις θα μπορούν να κάνουν οι κατ’ επάγγελμα αγρότες, ή τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που υλοποιούν τους εν λόγω σταθμούς Α.Π.Ε., εφόσον έχουν συνάψει σχετική συμφωνία με τους κατόχους ή διαχειριστές των καλλιεργούμενων εκτάσεων ή θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων.



Κρίσιμη παράμετρος θεωρείται η ταρίφα, που προσδιορίζεται στα 65 ευρώ ανά μεγαβατώρα από το ΥΠΕΝ. Τα αγροβολταϊκά πρέπει να τοποθετούνται σε ύψος τουλάχιστον 2,1 μέτρων από το έδαφος, γεγονός που ανεβάζει το κόστος σε σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα. Έτσι, απομένει να φανεί αν τα 65 ευρώ είναι αρκετά για τους επενδυτές, ώστε να διαπιστωθεί η βιωσιμότητα του όλου εγχειρήματος.

Στα παραπάνω αξίζει να προσθέσουμε ότι τα αγροβολταϊκά έρχονται στη συνέχεια του προγράμματος “Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι”, το οποίο έγινε δεκτό με ανάμεικτα συναισθήματα από τους αγρότες. Βασικό σημείο της κριτικής τους είναι ότι αρκετά έργα δέχτηκαν “τσεκούρι” από τον διαχειριστή ως προς την ποσότητα ρεύματος που μπορούν να εγχέουν στο δίκτυο, δηλαδή τις γνωστές περικοπές. Έτσι, για τους συγκεκριμένους αγρότες το οικονομικό όφελος περιορίστηκε σε σημαντικό βαθμό.