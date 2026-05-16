ΔΥΠΑ: Όλος ο «χάρτης» πληρωμών – Πότε καταβάλλονται επιδόματα ανεργίας, μητρότητας και προγραμμάτων απασχόλησης

Μετά από ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, δημοσιεύτηκε ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για μια σειρά από επιδόματα της προηγούμενης περιόδου, που αφορούν σε χιλιάδες δικαιούχους.

Οι πληρωμές των επιδομάτων από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ, όπως ανακοίνωσε το αρμόδιο υπουργείο, θα γίνουν από την Δευτέρα 18 Μαϊου, έως και την Παρασκευή 22 Μαϊου. Αναμένεται να καταβληθούν 64.850.000 ευρώ σε 81.800 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Η ΔΥΠΑ αναμένεται να καταβάλλει το επίδομα ανεργίας, την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και την επιδότηση από τα προγράμματα απασχόλησης, των οποιών η ζήτηση ξεπέρασε για ακόμη μια φορά τις προσδοκίες.

Ειδικότερα θα δοθούν:

16 εκατ. ευρώ σε 27.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

1 εκατ. ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

17 εκατ. ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Όσον αφορά στον e-ΕΦΚΑ, στις 21 Μαΐου θα καταβληθούν σχεδόν 17 εκατ. ευρώ σε 36.600 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα, ενώ από τις 18 Μαΐου έως τις 22 Μαΐου θα καταβληθούν 14 εκατ. ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.