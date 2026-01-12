Άρχισαν οι χειμερινές εκπτώσεις – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Σήμερα (12.1.2026) ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επωφεληθούν από σημαντικές μειώσεις τιμών σε προϊόντα ένδυσης, υπόδησης και άλλα εποχιακά είδη.

Συγκεκριμένα, οι χειμερινές εκπτώσεις αρχίζουν τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου. Κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου, οι καταναλωτές μπορούν να πραγματοποιήσουν αγορές σε χαμηλότερες τιμές, ενισχύοντας τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιες Κυριακές θα παραμείνουν ανοιχτά τα καταστήματα

Τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να είναι ανοιχτά την 1η και τη 2η Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων, δηλαδή την Κυριακή 18/1 και 25/1. Στη διάρκεια των εκπτώσεων τα καταστήματα την Κυριακή αναμένεται να λειτουργήσουν με προτεινόμενο ωράριο από τις 11 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Η σύγκριση τιμών σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα αποτελεί βασικό βήμα, ενώ ιδιαίτερα χρήσιμη είναι και η γνώση των τιμών που ίσχυαν πριν από τις εκπτώσεις. Οι καταναλωτές θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι η έκπτωση είναι ουσιαστική και όχι παραπλανητική.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής την προγενέστερη τιμή, δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή στην οποία πωλήθηκε το προϊόν τις 30 ημέρες πριν από την έναρξη των εκπτώσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καλό θα ήταν οι καταναλωτές να προτιμούν γνωστά καταστήματα ή επίσημες πλατφόρμες, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος απάτης ή προϊόντων χαμηλής ποιότητας.

Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET υποχρεούνται να αναγράφουν στις σχετικές πινακίδες, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, τόσο την παλαιά τιμή πώλησης, η οποία πρέπει να εμφανίζεται διαγραμμένη, όσο και τη νέα μειωμένη τιμή, με τρόπο σαφή και κατανοητό, ώστε να γίνεται ξεκάθαρη η διάκριση μεταξύ των δύο τιμών για τον καταναλωτή.

Οι παραβάσεις από τους εμπόρους τιμωρούνται αυστηρά. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4177/2013, σε περίπτωση παραβίασης επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών, με κατώτατο όριο τις 10.000 ευρώ. Εάν οι εκπτώσεις κριθούν ανακριβείς ή παραπλανητικές, το πρόστιμο ανέρχεται στο 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών, με κατώτατο όριο τις 20.000 ευρώ. Αν στον έμπορο επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το ανώτατο ύψος του προστίμου προσαυξάνεται στο 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών του.