ATM: «Εγκαίνια» για τις μηδενικές τραπεζικές προμήθειες από αύριο

Από αύριο, Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025, τίθεται σε ισχύ το νέο καθεστώς για αναλήψεις από ΑΤΜ χωρίς τραπεζικές προμήθειες.

Ο μηδενισμός των προμηθειών για αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζών επεκτείνεται σε όλα τα ιδρύματα που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ, ενώ θεσπίζεται εθνικό πλαφόν 1,50 ευρώ για αναλήψεις από ΑΤΜ τρίτων παρόχων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ρύθμιση στοχεύει σε άμεση ελάφρυνση του κόστους για τους πολίτες. Προβλέπει ακόμη κατάργηση χρεώσεων από τρίτους παρόχους όταν υπάρχει άμεση ή έμμεση μετοχική σύνδεση με την τράπεζα του πελάτη, καθώς και μηδενικές χρεώσεις σε δημοτικές κοινότητες όπου λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ. Όλες οι ερωτήσεις υπολοίπου γίνονται δωρεάν, ανεξάρτητα από τράπεζα ή πάροχο.

Παράλληλα, καθιερώνεται ενιαία χρέωση 0,50 ευρώ για αποστολή εμβασμάτων μέσω web, mobile ή internet banking από τρίτους παρόχους, σε πλήρη εναρμόνιση με τις χρεώσεις των τραπεζών. Με ρητή νομοθετική πρόβλεψη, καμία τράπεζα δεν μπορεί να επιβάλει προμήθεια στους πελάτες της για αναλήψεις μετρητών.

Το οικονομικό επιτελείο τονίζει το κοινωνικό πρόσημο της παρέμβασης καθώς καταργούνται άδικες και υπερβολικές χρεώσεις και διασφαλίζεται δωρεάν πρόσβαση στα μετρητά για όλους, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άλλωστε, το νέο πλαίσιο απαντά σε ένα πάγιο αίτημα των πολιτών για δίκαιες και διαφανείς χρεώσεις στις καθημερινές συναλλαγές.