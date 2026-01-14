Αυξάνονται κατά 2,5% οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών το 2026

Αύξηση 2,5% θα έχουν το 2026 οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών, καθώς ο μέσος δείκτης τιμών καταναλωτή του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2025 – Δεκεμβρίου 2025 έκλεισε στο +2,5%, σύμφωνα με τη χθεσινή (13.01.2026) ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό.

Η μεταβολή αυτή προκύπτει από τον αυτοματοποιημένο μηχανισμό αναπροσαρμογής που εφαρμόζεται στα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών και, στο πλαίσιο των παραδοχών του Προϋπολογισμού 2026, ενσωματώνεται στις προβλέψεις για τις ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών.

Στην πράξη αυτό σημαίνει οριζόντια αναπροσαρμογή κατά 2,5% σε όλες τις ασφαλιστικές κατηγορίες για το 2026. Με απλά λόγια, το νέο ποσό προκύπτει ως το παλαιό ποσό επί 1,025, πριν από τις στρογγυλοποιήσεις που θα καθοριστούν σε σχετική διαπιστωτική πράξη η οποία και αναμένεται. Δηλαδή, για έναν ασφαλισμένο που καταβάλλει, ενδεικτικά, 250 ευρώ τον μήνα, η μεταβολή αντιστοιχεί σε περίπου 6,25 ευρώ επιπλέον μηνιαίως, με το τελικό ποσό να εξαρτάται από την κατηγορία που έχει επιλέξει.

Ας σημειωθεί πως ο μέσος ρυθμός πληθωρισμού κάθε έτους λειτουργεί ως ποσοστό αναπροσαρμογής για τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών των μη μισθωτών (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες). Η νομοθεσία προβλέπει ότι τα ποσά προσαυξάνονται κατ’ έτος, με διαπιστωτική πράξη, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, ενώ αν η μεταβολή είναι αρνητική οι εισφορές παραμένουν στα επίπεδα του προηγούμενου έτους. Η συσχέτιση με τον πληθωρισμό παραμένει ενεργή και για το 2026, παίρνοντας παράταση έως τις 31.12.2026 καθώς η έναρξη του δείκτη μεταβολής μισθών έχει μεταφερθεί για την 01.01.2027.