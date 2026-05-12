Επιδόματα, παροχές και εκπτώσεις θα «σκανάρονται» στο ΜΙΔΑ για να πηγαίνουν στους πραγματικούς δικαιούχους

Σε ένα είδος «σαρωτή» περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με κριτήρια για την χορήγηση επιδομάτων, παροχών και εκπτώσεων μετατρέπεται από τον επόμενο μήνα το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το νέο εργαλείο της ΑΑΔΕ.

Η επιστροφή ενοικίου, το στεγαστικό επίδομα, το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, το επίδομα θέρμανσης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, κοινωνικά επιδόματα και μέτρα στήριξης μέχρι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και οι αγροτικές επιδοτήσεις, θα χορηγούνται εφόσον προηγηθεί έλεγχος μέσω του ΜΙΔΑ.

Το ΜΙΔΑ είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την ΑΑΔΕ καθώς διαθέτει όλες τις πληροφορίες για κάθε ακίνητο στη χώρα, από τον τόπο που βρίσκεται, την επιφάνεια, τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), το αν είναι ηλεκτροδοτούμενο μέχρι τον ιδιοκτήτη και τον ενοικιαστή.

Τι θα ελέγχεται από τον ψηφιακό φάκελο ακινήτου

Δημιουργείται ψηφιακός φάκελος για κάθε ακίνητο, στον οποίο θα είναι συγκεντρωμένες όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία από διάφορες πηγές, διευκολύνοντας τις διασταυρώσεις και την ταυτοποίηση των δικαιούχων επιδομάτων. Πρακτικά, θα υπάρχει δυνατότητα υπολογισμού της αξίας της ακίνητης περιουσίας του αιτούμενου σε πρώτο χρόνο αφού ο ψηφιακός φάκελος θα μπορεί να διασταυρώσει στοιχεία του Ε9, του Κτηματολογίου, των μισθωτηρίων ενώ θα έχει στοιχεία για το αν πρόκειται για κατοικία, οικόπεδο, αγροτεμάχιο ή επαγγελματικό ακίνητο.

Με τη λειτουργία του ΜΙΔΑ τα στοιχεία του Ε9 θα διασταυρώνονται με αυτά του Κτηματολογίου και άλλων πηγών και θα εντοπίζονται όσοι δεν έχουν εμφανίσει στην εφορία την πραγματική εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους και άρα λαμβάνουν επιδόματα χωρίς να τα δικαιούνται.

Εξάλλου, στόχος της ΑΑΔΕ μέσω του νέου ψηφιακού εργαλείου για τα ακίνητα είναι να περιορίσει τις απάτες και να εισάγει ένα σύστημα που θα διανέμονται δίκαια επιδόματα και επιδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών ενισχύσεων, στο πλαίσιο και της δημιουργίας νέου ψηφιακού γεωχωρικού χάρτη που θα βασίζεται σε δορυφορικές εικόνες, σε συνδυασμό με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Η πλατφόρμα του ΜΙΔΑ από το επόμενο έτος θα πιστοποιεί επίσης τη δυνατότητα απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ στις περιπτώσεις μικρών οικισμών με έως 1.500 κατοίκους και παραμεθόριων περιοχών όπου το όριο ανεβαίνει στους 1.700 κατοίκους και με ανώτατη αξία κατοικίας 400.000 ευρώ.