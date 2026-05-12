Χωροταξικό για τον τουρισμό: Ομπρέλες μακριά από την ακτή και πλαφόν στις κλίνες – Κανόνες σε 5 κατηγορίες νησιών

Παρουσιάστηκε εχθές (11.05.2026), από τους επικεφαλής των συναρμόδιων υπουργείων, Σταύρο Παπασταύρου και Όλγα Κεφαλογιάννη, το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που αποτελεί ένα εθνικό σχέδιο που καθορίζει με ποιους κανόνες μπορεί να αναπτύσσεται ο τουρισμός στη χώρα.

Ο στόχος του Χωροταξικού Πλαισίου, όπως ανακοινώθηκε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου της Όλγας Κεφαλογιάννη και του Σταύρου Παπασταύρου, είναι να βάλει κανόνες στη δόμηση και να θέσει σαφές πλαίσιο στην ανάπτυξη του τουρισμού, που τείνει να είναι άναρχη σε ορισμένες περιοχές. Με άλλα λόγια, το πού, πώς και με ποιους όρους αναπτύσσεται η τουριστική δραστηριότητα, διασφαλίζοντας ωστόσο την τουριστική ανάπτυξη, τον σεβασμό στο περιβάλλον και τη βιωσιμότητα των νησιών μας.

Οι βασικοί άξονες

Προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή οργάνωση του χώρου και ο προσδιορισμός των προϋποθέσεων, η επικράτεια θα κατηγοριοποιηθεί για πρώτη φορά σε πέντε διακριτές περιοχές:

Περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης (Μύκονος, Σαντορίνη, Σκιάθος και συγκεκριμένες δημοτικές ενότητες σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Ρόδο, Κω, Τήνο, Κρήτη)

Ανεπτυγμένες περιοχές (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρος, Αντίπαρος, Σίφνος, Κασσάνδρα και Σιθωνία)

Αναπτυσσόμενες περιοχές (Μήλος, Πήλιο, και Χαλκιδική)

Περιοχές πρώιμης ανάπτυξης

Περιοχές ενίσχυσης ειδικών μορφών τουρισμού

Για την παράκτια ζώνη, προβλέπεται ότι τα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή τίθενται υπό καθεστώς πλήρους προστασίας, όπου επιτρέπονται μόνο έργα κοινής ωφέλειας. Αυτό πρακτικά σηματοδοτεί τον τερματισμό φαινομένων όπου οι ξαπλώστρες είχαν βρεθεί όχι μόνο στο σημείο που «σκάει» το κύμα, αλλά και μέσα στη θάλασσα.

Προβλέπεται ακόμα, όριο 100 κλινών για νέες μονάδες σε κορεσμένες περιοχές και νησιά, ενώ σε άλλες περιοχές το όριο ορίζεται στις 350 κλίνες.

Ειδικές πρόνοιες υπάρχουν για το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών, προστατευόμενους παραδοσιακούς και εγκαταλελειμμένους οικισμούς, όπως και για αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και ιστορικούς τόπους.

Μεγαλύτερη προστασία θα δίνεται σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη έντονη πίεση, ενώ η τουριστική ανάπτυξη σε περιοχές όπου υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω επενδύσεων θα γίνεται με όρους βιωσιμότητας και με σωστά κίνητρα.

H υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, έθεσαν το σχέδιο σε διαβούλευση έως τη Δευτέρα 25 Μαϊου, για να πάρει στη συνέχεια γνωμοδότηση από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και μέχρι τέλος Ιουνίου να δημοσιευθεί η σχετική ΚΥΑ.