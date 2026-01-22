Αυξήσεις μισθών και συντάξεων, φοροελαφρύνσεις και ενισχύσεις – Όλα τα μέτρα εισοδηματικής στήριξης για το 2026

Πακέτο παρεμβάσεων σε μισθούς, συντάξεις, φόρους και στοχευμένες ενισχύσεις περιλαμβάνεται στο ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής για το 2026 με τον ορίζοντα να εκτείνεται έως το 2027.

Στο σκέλος των αποδοχών, το σχέδιο προβλέπει αύξηση μισθών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ενώ για τον κατώτατο μισθό αναμένεται περαιτέρω άνοδος με στόχο τα 950 ευρώ το 2027. Στην ίδια γραμμή, οι συντάξεις προβλέπεται να συνεχίσουν να αυξάνονται με βάση τον ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ και τον πληθωρισμό, όπως αποτυπώνεται στο πλαίσιο που περιγράφει το σχέδιο.

Στη φορολογία εισοδήματος, το ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής για το 2026 περιλαμβάνει σημαντική μείωση του φόρου εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες μέσω μειωμένων συντελεστών, με χρονικό ορίζοντα εφαρμογής το 2027. Για τα εισοδήματα από ακίνητα, καταγράφεται επίσης σημαντική μείωση φόρου για περισσότερους από 160.000 ιδιοκτήτες λόγω μείωσης του συντελεστή στο εισόδημα από ενοίκια, επίσης με ορίζοντα το 2027.

Στο μέτωπο της ακίνητης περιουσίας, προβλέπεται μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% για περίπου 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων, με ειδική αναφορά στον Έβρο, στη Δυτική Μακεδονία και στα σύνορα της ηπειρωτικής μεθορίου. Παράλληλα, περιλαμβάνεται και η επιστροφή ενοικίου, ως μέτρο ελάφρυνσης για νοικοκυριά που επιβαρύνονται από το κόστος στέγασης.

Το σχέδιο καταγράφει ακόμη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για 477.000 φορολογούμενους, καθώς και πρόσθετη μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% με ορίζοντα το 2027, ως παρέμβαση που στοχεύει στο διαθέσιμο εισόδημα και στο κόστος εργασίας.

Στις στοχευμένες ενισχύσεις, προβλέπεται η καταβολή ενίσχυσης 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους. Ειδική νησιωτική και παραμεθόρια διάσταση έχει και η πρόβλεψη για μείωση ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στη Σαμοθράκη του νομού Έβρου και στα νησιά του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.