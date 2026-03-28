Αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους: Θα λάβουν έως 2,5 μισθούς επιπλέον συγκριτικά με το 2023

Ετήσιες αυξήσεις που κυμαίνονται από 30% έως 80% ενός μηνιαίου μισθού που είχαν πέρυσι, θα λάβουν εφέτος σχεδόν 9 στους 10 δημοσίους υπαλλήλους, μετά και τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού την οποία ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Η οριζόντια αύξηση -κατά 40 ευρώ μικτά- του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων θα ξεκινήσει να τους καταβάλλεται από τα τέλη Απριλίου. Θα ισχύει και θα τη λάβουν όμως και αναδρομικά, από 1ης του μηνός.

Το άμεσο όφελος για τους δημοσίους υπαλλήλους εφέτος υπολογίζεται από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε 358 εκατ. ευρώ. Σε συνδυασμό, όμως, και με όλες τις άλλες αυξήσεις ή μειώσεις φόρων που «τρέχουν» ήδη από 1ης Ιανουαρίου, το 2026 θα προσθέσει περίπου 1 δισ. ευρώ περισσότερα στις καθαρές αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, σε σχέση με όσα εισέπραξαν το 2025.

Πόσα και σε πόσους

Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο -και όχι μόνο όσοι αμείβονται με το κατώτατο κλιμάκιο, όπως στον ιδιωτικό τομέα- θα δουν αύξηση η οποία, σε ετήσια βάση, θα «μεταφράζεται» σε τουλάχιστον 30% ενός μισθού ετησίως «στην τσέπη», ενώ για άλλους θα αγγίζει έναν επιπλέον μισθό, σε σχέση με όσα εισέπραξαν.

Το μεγαλύτερο όφελος θα έχουν εργαζόμενοι με παιδιά, ή νεοδιόριστοι με λίγα χρόνια υπηρεσίας.

Από τους περίπου 850.000 μισθοδοτούμενους του δημοσίου, τουλάχιστον 720.000 θα δουν τις αυξήσεις αυτές. Στον αντίποδα, καμία αύξηση δεν θα δουν πάνω από 100.000 εργαζόμενοι στο δημόσιο οι οποίοι έχουν προσληφθεί με συμβάσεις έργου και δεν αμείβονται βάσει Μισθολογίου.

Η 35η αύξηση

Από το 2023 οπότε «ξεπάγωσαν» οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων μέχρι σήμερα, η νέα αύξηση θα αποτελεί την 35η, η οποία δίνεται -σε μόνιμη βάση- στους δημοσίους υπαλλήλους.

Συνολικά στην τετραετία 2023-2026, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο θα έχουν αύξηση αποδοχών που, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προσεγγίζουν τα 3,3 δισ. ευρώ, σε ετήσια βάση.

Σωρευτικά, όμως, σε ολόκληρη την τετραετία, θα έχουν λάβει πρόσθετες αποδοχές άνω των 7,8 δισ. ευρώ, καθώς κάθε αύξηση που δίδεται μια χρονιά, επαναλαμβάνεται και αθροίζεται -ως μόνιμο εισόδημα πλέον- και στα επόμενη έτη.

Μοιραία, πάντως, κάθε αύξηση που λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, συγκρίνεται αυτομάτως με το όφελος που θα είχαν, αν αντί για αυτές, δινόταν 13ος και 14ος μισθός, με βάση το πάγιο αίτημα για επαναχορήγησή του.

Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τονίζουν ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια και οι ευρωπαϊκοί κανόνες (στόχοι πλεονασμάτων ως το 2023, ετήσιο όριο αύξησης κρατικών δαπανών από το 2024 κ.λπ.), δεν θα επέτρεπαν σε καμία χρονιά να δοθούν 2,2 δισ. ευρώ «μια και έξω» ως δύο μισθοί επιπλέον στο δημόσιο.

Σε καμία περίπτωση, επίσης, δεν θα μπορούσαν να δοθούν μαζί ταυτόχρονα και 13ος-14ος μισθός (ετήσιου ύψους 2,2-2,7 δισ.) και όλες οι 35 αυξήσεις μετά το 2023 (ετήσιου ύψους 3,3 δισ. σε ετήσια βάση σε σχέση με το 2022).

Συνεπώς:

ακόμα και αν γινόταν, έπειτα από 14 χρόνια χωρίς μισθολογικές αυξήσεις, οι δημόσιοι υπάλληλοι να λάμβαναν απευθείας έναν επιπλέον 13ο μισθό το 2023 και, αμέσως μετά στη συνέχεια , ακόμα έναν 14ο επιπλέον ετησίως, υπολογίζεται ότι οι αποδοχές τους θα αυξάνονταν κατά 1,1 δισ. το 2023 και κατά 2,2 δισ. ευρώ ετησίως από το 2024 και μετά. Σωρευτικά δηλαδή θα είχαν λάβει 7,7 δισ. ευρώ στην τετραετία, όσα ακριβώς έλαβαν ως τώρα και με τις 35 ετήσιες αυξήσεις που τους δόθηκαν ως τώρα.

αν 13ος και 14ος μισθός ξεκινούσαν να καταβάλλονται από εφέτος (έχοντας ενσωματώσει δηλαδή και όλες τις προηγούμενες αυξήσεις των ετών 2023-2025), τότε οι μικτές ετήσιες αποδοχές τους θα αυξάνονταν κατά 2,7 δισ. ευρώ ετησίως. Θα ήταν όμως 20% χαμηλότερες από τις μόνιμες αυξήσεις, όπως έχουν ήδη διαμορφωθεί και λαμβάνουν (3,3 δισ. ευρώ το 2026).

Υψηλότερες αυξήσεις ή άλλες παροχές και μειώσεις φόρων δεν θα μπορούσαν να δοθούν μέσα σε μία χρονιά, ούτε σε υπαλλήλους ούτε και σε κανέναν άλλον όμως από το δημόσιο, αφού θα εξαντλούσαν σχεδόν όλο τον δημοσιονομικό χώρο -καθώς μόνο για πληρωμές συντάξεων δεσμεύονται επιπλέον 1 δισ. ευρώ ετησίως.

Από την άλλη, αν αντί άλλων αυξήσεων καταβάλλονταν δύο μισθοί επιπλέον, θα άνοιγε η «ψαλίδα» μεταξύ χαμηλόμισθων και υψηλόμισθων εργαζόμενων στο δημόσιο: ονομαστικά όλοι θα είχαν ίδια «ονομαστική» αύξηση (16% στις μικτές απολαβές τους), πρακτικά όμως -σε απόλυτα ποσά- οι υψηλόμισθοι θα έπαιρναν πολύ περισσότερα χρήματα επιπλέον, από όσα οι χαμηλόμισθοι.

Αντιθέτως, όταν δίνονται στοχευμένα αντί οριζόντια οι αυξήσεις εισοδήματος, ενισχύουν περισσότερο εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη (χαμηλόμισθοι και οικογένειες με παιδιά).

Ποιοι κερδίζουν περισσότερα και ποιοι λιγότερα

Η σύγκριση γίνεται πιο αποκαλυπτική, όταν εστιάζει κανείς όχι στις ονομαστικές αυξήσεις που ανακοινώνονται, αλλά στα καθαρά ποσά που παίρνει «στο χέρι» ο εργαζόμενος.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους:

1. Νεοδιόριστος υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 25 ετών, χωρίς παιδιά και χωρίς προϋπηρεσία:

Με τη νέα αύξηση του 2026, κερδίζει 80% ενός «καθαρού» μισθού το χρόνο σε σχέση με το 2025, ή σχεδόν 2 καθαρούς μισθούς παραπάνω σε σχέση με τις αποδοχές που θα είχε αν εργαζόταν το 2023, ως εξής:

Δεκέμβριο του 2023 θα λάμβανε 1.092 μικτά και 831 καθαρά

Δεκέμβριο του 2025 θα λάμβανε 1.192 μικτά και 896 καθαρά

Ιανουάριο του 2026, λόγω μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 927 ευρώ

από Απρίλιο 2026 και μετά θα λαμβάνει 1.232 μικτά και 958 καθαρά

σε σχέση πέρυσι έχει ετήσιο όφελος 744 ευρώ καθαρά, δηλαδή 83% ενός ολόκληρου καθαρού μισθού του 2025

σε σχέση με το 2023 κερδίζει 1.523 ευρώ καθαρά ετησίως, δηλαδή 1,8 μισθούς του 2023.

2. Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, τεχνολογικής εκπαίδευσης, με 2 τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία:

Εφέτος κερδίζει πάνω από μισό μισθό σε σχέση με πέρυσι, ή σχεδόν δύο επιπλέον μισθούς «καθαρά» σε σχέση με το 2023, ως εξής:

Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.657 μικτά και 1.177 καθαρά

Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 1.807 μικτά και 1.290 καθαρά

Ιανουάριο του 2026 λόγω μείωσης φόρου τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.324\

από Απρίλιο 2026 μετά θα λαμβάνει 1.847 μικτά και 1.350 καθαρά

σε σχέση με το 2025 έχει ετήσιο όφελος 718 ευρώ καθαρά, δηλαδή 54% ενός τακτικού μισθού που λάμβανε πέρυσι

σε σχέση με το 2023 κερδίζει 2.078 ευρώ καθαρά ετησίως, ή 1,75 μισθούς επιπλέον το χρόνο.

3. Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με 2 παιδιά, χωρίς προϋπηρεσία:

Κερδίζει μισό μηνιαίο μισθό παραπάνω από το 2025 ή και 3 μισθούς καθαρά από το 2023, ως εξής:

Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 850 μικτά και 657 καθαρά

Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 1.000 μικτά και 778 καθαρά

από Απρίλιο του 2026 μετά θα λαμβάνει 1.040 μικτά και 809 καθαρά

σε σχέση με το 2025 έχει ετήσιο όφελος 373 ευρώ καθαρά, δηλαδή 56% ενός περσινού μισθού καθαρά

σε σχέση με το 2023 κερδίζει 1.824 ευρώ το χρόνο καθαρά, δηλαδή 2,8 μηνιαίους μισθούς παραπάνω «στο χέρι» καθαρά.

Αντίστοιχα επίσης, υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με 4 τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία: κερδίζει πάνω από 2 μισθούς ετησίως καθαρά από το 2023. Συγκεκριμένα: Δεκέμβριο 2023 λάμβανε 1.852 μικτά και 1.328 καθαρά, αλλά από Απρίλιο φέτος και μετά θα λαμβάνει 2.042 μικτά και 1.588 καθαρά. Σε σχέση με πέρυσι κερδίζει 1.738 ευρώ περισσότερα ετησίως (δηλαδή 1,3 μισθό παραπάνω από πέρυσι). Ενώ σε σχέση με το 2023 κερδίζει 3.126 ευρώ καθαρά, δηλαδή 2,3 μηνιαίους μισθούς της εποχής εκείνης.

Αντιθέτως, πιο περιορισμένο -αλλά υπαρκτό- όφελος (περίπου 1,5 ετήσιο μισθό επιπλέον ετησίως αντί 2 μισθούς και άνω έναντι του 2023) έχουν άλλοι εργαζόμενοι στο δημόσιο όπως, για παράδειγμα:

1. Προϊστάμενος τμήματος, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χωρίς τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία: Κερδίζει 30% ενός καθαρού μισθού από το 2025, ως εξής:

Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.972 μικτά και 1.351 καθαρά

Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 2.159 μικτά και 1.469 καθαρά

Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης φόρου τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.485

από Απρίλιο 2026 και μετά θα λαμβάνει 2.199 μικτά και 1.508 καθαρά

σε σχέση με πέρυσι, το ετήσιο όφελος ανέρχεται σε 472 ευρώ, δηλαδή 1/3 ενός μισθού του 2025\

σε σχέση με το 2023, ο καθαρός ετήσιος μισθός του αυξάνεται κατά 1.879 ευρώ. Έχει κερδίσει δηλαδή κάτι λιγότερο από 1,5 μισθό.

2. Διευθυντής, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χωρίς τέκνα, με 30 χρόνια προϋπηρεσία: κερδίζει λιγότερο από 1,5 μισθό το χρόνο σε σχέση με το 2023.

Συγκεκριμένα:

Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 2.427 μικτά και 1.606 καθαρά

Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 2.662 μικτά και 1.742 καθαρά

Ιανουάριο του 2026 λόγω μείωσης φόρου τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.767

από Απρίλιο 2026 και μετά θα λαμβάνει 2.702 μικτά και 1.790 καθαρά

σε σχέση με πέρυσι το ετήσιο όφελος ανέρχεται σε 566 ευρώ, δηλαδή 30% ενός μηνιαίου μισθού του 2025

σε σχέση με το 2023 ο καθαρός ετήσιος μισθός είναι αυξημένος κατά 2.203 ευρώ, δηλαδή μόλις 1,4 ενός καθαρού μισθού

3. Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με 2 τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία: κερδίζει μισό μισθό σε σχέση με το 2023 ή λιγότερο από 1,5 μισθό από το 2023, ως εξής:

Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.752 μικτά και 1.232 καθαρά

Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 1.902 μικτά και 1.346 καθαρά

Ιανουάριο του 2026 λόγω μείωσης φόρου τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.385

από Απρίλιο 2026 και μετά θα λαμβάνει 1.942 μικτά και 1.410 καθαρά

σε σχέση με πέρυσι, το 2026 έχει ετήσιο όφελος 771 ευρώ, δηλαδή 62% ενός περσινού μισθού του.

σε σχέση με το 2023 ο καθαρός ετήσιος μισθός αυξάνεται κατά 2.135 ευρώ, δηλαδή κερδίζει 1,7 μισθούς ετησίως καθαρά.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω παραδείγματα αφορούν τις βασικές παροχές (βασικό μισθό, οικογενειακό επίδομα και επίδομα θέσης ευθύνης) του ενιαίου μισθολογίου (καθώς τα ειδικά μισθολόγια των ιατρών, των ενστόλων, του Υπουργείου Εξωτερικών, των μελών ΔΕΠ και των δικαστικών έλαβαν επιπλέον αυξήσεις) και δεν περιλαμβάνουν τυχόν αμοιβές από υπερωρίες, κίνητρα επίτευξης στόχων, επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, επίδομα παραμεθορίου κλπ τα οποία επίσης αυξήθηκαν.