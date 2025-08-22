Χρηστικά

Αυξήθηκε το πρόστιμο για τη ρευματοκλοπή – Από 49,4 λεπτά την κάθε κιλοβατώρα θα πληρώσουν όσοι παρανομούν

Τα νέα επίπεδα των προστίμων δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ και τέθηκαν σε ισχύ
Χάρης Αποσπόρης

Τέθηκε σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ η απόφαση της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας (ΡΑΑΕΥ), με την οποία επανακαθορίζεται το πρόστιμο για ρευματοκλοπή στην κάθε κατηγορία κατανάλωσης.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα νέα δεδομένα, οι οικιακοί καταναλωτές που προχώρησαν σε ρευματοκλοπή, θα χρεωθούν πρόστιμο 49,45 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Πάντως, παραμένει ίδια η προσαύξηση ως ποσοστό, η οποία φτάνει το 100% του κόστους προμήθειας (κόστος ρεύματος συν ρυθμιζόμενες χρεώσεις) για όλες τις κατηγορίες πλην των Κοινωνικών Τιμολογίων, όπου τοποθετείται σε 50%.

Αναλυτικά, οι νέες χρεώσεις στον παρακάτω πίνακα:

screenshot

Να σημειώσουμε, επίσης, ότι τα πρόστιμα επανυπολογίζονται περιοδικά από τη ΡΑΑΕΥ με βάση τα επίπεδα των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος κατά τους προηγούμενους έξι μήνες.

Τέλος, η ΡΑΑΕΥ συμπεριέλαβε και το πόσο στοιχίζει στον ΔΕΔΔΗΕ η ρευματοκλοπή: Στην περίπτωση μιας μονοφασικής παροχής Χαμηλής Τάσης, το διαχειριστικό κόστος ανέρχεται στα 294 ευρώ χωρίς την αντικατάσταση μετρητή, ενώ αν χρειαστεί αντικατάσταση, τότε ανεβαίνει στα 407 ευρώ. Στη Μέση Τάση τα ποσά αυτά είναι πολύ μεγαλύτερα, με 365 και 662 ευρώ αντίστοιχα.

