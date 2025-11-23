Black Friday 2025 και Cyber Monday: Τι πρέπει να προσέχετε στις εκπτώσεις και τις προσφορές

Λίγες μέρες έχουν απομείνει για τη φετινή Black Friday αλλά και για τη Cyber Monday, με τα καταστήματα να έχουν βάλει ήδη τις νέες προσφορές τους.

Η φετινή Black Friday, πέφτει την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, δηλαδή στις 28/11, και μόλις λίγες ημέρες μετά, την Δευτέρα 1/12 ακολουθεί η Cyber Monday. Τα καταστήματα λιανικής πώλησης αναμένεται να προχωρήσουν σε εκπτώσεις που μπορεί να ξεπεράσουν το 50%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Black Friday επικεντρώνεται σε οικιακά είδη και συσκευές, αν και τα τελευταία χρόνια οι προσφορές έχουν επεκταθεί και σε άλλα είδη – όπως ρούχα και παπούτσια.

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Οι ειδικοί συστήνουν προσοχή: στην σύγκριση τιμών. Δεν χρειάζεται οι καταναλωτές να αγοράζουν παρορμητικά, να ελέγχουν πρώτα τις προηγούμενες τιμές για να διαπιστώσουν αν η έκπτωση είναι πραγματική.

Έπειτα στην αξιοπιστία του καταστήματος. Κυρίως στις online αγορές, θα είναι χρήσιμο πρώτα να βεβαιωθούν ότι το e-shop είναι νόμιμο και ασφαλές.

Οι όροι της προσφοράς είναι επίσης μεγάλης σημασίας. Θα πρέπει ο κάθε καταναλωτής να διαβάζει προσεκτικά αν πρόκειται για περιορισμένα τεμάχια ή προσφορές «μόνο online».

Και τέλος, οι αποδείξεις και εγγυήσεις. Τα αποδεικτικά αγορών και τα emails επιβεβαίωσης είναι απαραίτητο να αποθηκεύονται, σε περίπτωση αλλαγών ή επιστροφών.