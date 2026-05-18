Chios Kythira Pass 2026: Λήγουν σήμερα το βράδυ οι αιτήσεις για τα voucher των 300 και 250 ευρώ – Βήμα βήμα η διαδικασία

Μέσω του vouchers.gov.gr οι πολίτες θα μπορούν μέχρι σήμερα (18.5.2026) στις 23:59 να υποβάλουν αιτήσεις για το «Chios Kythira Pass 2026». Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας της Χίου, που επλήγη από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και Αυγούστου 2025, καθώς και των Κυθήρων, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2025.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης, και Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας. Εντάσσεται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής και αποσκοπεί στην ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού, καθώς και στην οικονομική και κοινωνική στήριξη των τοπικών κοινωνιών της Χίου και των Κυθήρων, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για την αποτελεσματική εφαρμογή του.

Το Πρόγραμμα αφορά δύο προορισμούς, το Δήμο Χίου και τον Δήμο Κυθήρων, αλλά και δύο ημερολογιακές φάσεις:

Φάση 1 – Μάιος-Ιούνιος 2026 και Φάση 2 – Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2026.

Υλοποιείται μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν συνολικά 6.600 δικαιούχοι έως και την τελευταία ημέρα της επιλεχθείσας φάσης για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις πληγείσες περιοχές. Για τη χρήση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, απαιτείται κατάλληλο smartphone που υποστηρίζει τεχνολογία NFC – ανέπαφων συναλλαγών.

Ειδικότερα, εκδίδονται:

3.000 κάρτες των 300 ευρώ για τον Δήμο Χίου (Φάση 1: 1.500, Φάση 2: 1.500) και

(Φάση 1: 1.500, Φάση 2: 1.500) και 3.600 κάρτες των 250 ευρώ για τον Δήμο Κυθήρων (Φάση 1: 1.800, Φάση 2: 1.800)

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση τόσο ψηφιακά, όσο και μέσω των 1.027 ΚΕΠ σε ολόκληρη τη χώρα.

Βήμα βήμα η διαδικασία

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι απλή, καθώς οι πολίτες χρειάζονται μόνο τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet και την επιβεβαίωση αριθμού κινητού τηλεφώνου και διεύθυνσης e-mail. Τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πιο συγκεκριμένα, για την ψηφιακή υποβολή της αίτησης ακολουθούνται τα εξής βήματα:

Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης στο TaxisNet.

Καταχωρίζουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, δηλαδή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιούν μέσω υπερσυνδέσμου και κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time Password) αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι, εφόσον οι πολίτες έχουν ήδη καταχωρίσει τα σχετικά στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ, αυτά αντλούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια άλλη ενέργεια πιστοποίησης.

Αμέσως μετά, δηλώνουν τον προορισμό της επιλογής τους, μεταξύ των Δήμων Χίου και Κυθήρων, καθώς και τη φάση ή τις φάσεις που επιθυμούν (Μάιος – Ιούνιος 2026, Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2026).

Τέλος, δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν υπάγονται σε κάποια από τις μη επιλέξιμες κατηγορίες δικαιούχων στο πλαίσιο της δράσης και επιλέγουν «Υποβολή», ολοκληρώνοντας τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης.

Επισημαίνεται ότι το «Chios Kythira Pass 2026» δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δεν επιτρέπεται η ανάκληση της αίτησης ή η δημιουργία νέας.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Όσοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024,

δεν έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους ως κύρια κατοικία τη Χίο ή τα Κύθηρα, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024

δεν είναι δικαιούχοι – ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο

Οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από τον φορέα υλοποίησης, αφού ολοκληρωθεί η υποβολή των αιτήσεων, ενώ τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Για τους δικαιούχους που θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης, θα εκκινήσει η διαδικασία έκδοσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, εντός 2 εργάσιμων ημερών, πριν από την έναρξη της εκάστοτε φάσης. Μετά την έκδοση, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών θα ενημερώσει τους δικαιούχους σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για την ενεργοποίηση της κάρτας.