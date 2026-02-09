Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Τι «κούρεμα» προβλέπει η ρύθμιση και οι επιπτώσεις για τους δανειολήπτες που δεν την τηρήσουν

Αντιδράσεις προκαλεί στους δανειολήπτες το νέο πλαίσιο για τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, με τον Σύλλογο Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ) να υποστηρίζει ότι το αποτέλεσμα που παρουσιάζεται ως «κούρεμα» δεν μειώνει το ανεξόφλητο κεφάλαιο.

Κατά την εκτίμηση όσων έχουν λάβει δάνεια σε Ελβετικό κράτος, οι προβλεπόμενες μειώσεις αφορούν τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα εφαρμοστεί τη στιγμή της μετατροπής του δανείου από το ελβετικό φράγκο σε ευρώ, δηλαδή την ημέρα ένταξης. Σημειώνεται ότι η μετατροπή γίνεται πάνω στο σημερινό ανεξόφλητο υπόλοιπο, χωρίς επανυπολογισμό των ποσών που έχουν καταβληθεί στο παρελθόν.

Το παράθυρο ένταξης ανοίγει στις 19.02.2026 και θα παραμείνει ενεργό για έξι μήνες. Η συμμετοχή είναι οικειοθελής, όμως ο ΣΥΔΑΝΕΦ επισημαίνει ότι με την επιλογή της ρύθμισης ο δανειολήπτης παραιτείται από εκκρεμείς δικαστικές ενέργειες (ατομικές ή συλλογικές) και ότι απαιτείται τήρηση των νέων όρων μέχρι την πλήρη εξόφληση. Αν χαθεί η ρύθμιση λόγω αδυναμίας πληρωμής, προβλέπεται ότι παύει να ισχύει αναδρομικά από την έναρξη και η οφειλή επιστρέφει στο προηγούμενο καθεστώς, καθιστώντας το σύνολο άμεσα απαιτητό.

Τι προβλέπει η ρύθμιση

Ο πυρήνας της ρύθμισης είναι η μετατροπή του υπολοίπου από ελβετικό φράγκο σε ευρώ, με μειωμένη ισοτιμία σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία της ημέρας μετατροπής και με σταθερό επιτόκιο που υπολογίζεται επί του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου. Τα ποσοστά 50%, 30%, 20% και 15% αποτυπώνουν το μέγεθος της έκπτωσης στην ισοτιμία, όχι μείωση του κεφαλαίου.

Για τις τρεις πρώτες κατηγορίες (50%, 30% και 20%) προβλέπεται ψηφιακή αίτηση μέσω πλατφόρμας, ενώ για την 4η κατηγορία (15%) το αίτημα κατατίθεται στην τράπεζα ή στον ειδικό διάδοχό της. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα επιμήκυνσης έως πέντε χρόνια, με ανώτατο όριο ηλικίας τα 80 έτη.

Στην 1η κατηγορία προβλέπεται μείωση ισοτιμίας 50% και σταθερό επιτόκιο 2,30%. Στο τελικό επιτόκιο προστίθεται η εισφορά του ν. 128/1975, δηλαδή η εισφορά που συγκεντρώνεται από τις τράπεζες και μεταφέρεται, με θεσμοθετημένη διαδικασία, σε ειδικό λογαριασμό. Για τα στεγαστικά δάνεια αντιστοιχεί σε 0,12 ποσοστιαίες μονάδες, με αποτέλεσμα το συνολικό επιτόκιο να διαμορφώνεται σε 2,42%. Στην ίδια κατηγορία προβλέπεται ένταξη και για δανειολήπτες με πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 67%.

Στη 2η κατηγορία η μείωση ισοτιμίας είναι 30% και το σταθερό επιτόκιο 2,50%, που με την εισφορά του ν. 128/1975 διαμορφώνεται σε 2,62%.

Στην 3η κατηγορία η μείωση ισοτιμίας είναι 20% και το σταθερό επιτόκιο 2,70%, που με την ίδια εισφορά διαμορφώνεται σε 2,82%.

Στην 4η κατηγορία η μείωση ισοτιμίας είναι 15% και το σταθερό επιτόκιο 2,90%, που με την εισφορά του ν. 128/1975 διαμορφώνεται σε 3,02%.

Ο ΣΥΔΑΝΕΦ εκτιμά ότι τα όρια ένταξης, όπως έχουν τεθεί, οδηγούν μεγάλο μέρος των ενδιαφερομένων σε αυτή την κλιμάκωση, άρα στο χαμηλότερο όφελος σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες.