Χρηστικά

ΔΕΗ: Συνεχίζεται η έκπτωση στο «μπλε» τιμολόγιο, συγκράτηση της αύξησης στο «πράσινο»

Η τιμή του πράσινου οικιακού τιμολογίου για τον Οκτώβριο διαμορφώνεται στα 0,15913 Euro / kWh από 0,14913 Euro/kWh τον Σεπτέμβριο
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Συνεχίζεται τον Οκτώβριο η προωθητική ενέργεια της ΔΕΗ για το σταθερό, “μπλε” τιμολόγιο στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα ενώ στο “πράσινο” τιμολόγιο η επιχείρηση απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης στη χονδρική τιμή του ρεύματος.

Αναλυτικά, όπως γνωστοποίησε το βράδυ της Πέμπτης (1/10/26) η ΔΕΗ:

«Η ΔΕΗ διατηρεί στα 0,115 Euro/kWh και για τον Οκτώβριο την προωθητική τιμή του σταθερού μπλε ΔΕΗ myHome Online, δίνοντας τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να κλειδώσουν μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό, η ΔΕΗ βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό των πελατών της, προσφέροντας επιλογές που ενισχύουν τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα στο ενεργειακό κόστος.

Εκτός από το ΔΕΗ myHome Online, η ΔΕΗ προσφέρει μία σειρά σταθερών προϊόντων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε νοικοκυριού, όπως το ΔΕΗ my HomeEnter, με απλή και ξεκάθαρη τιμολόγηση, ΔΕΗ myHomeMaxima για πελάτες με μεγάλες καταναλώσεις, το ΔΕΗ myHomeEnterTwo με σταθερή χρέωση για 24 μήνες και με διζωνική χρέωση (κανονική και μειωμένη) και το ΔΕΗ myHomePlan το σταθερό προϊόν που κρατάει το κόστος ενέργειας σταθερά στα 60Euro κάθε μήνα και προσφέρει αποκλειστικά προνόμια και προσφορές. Με ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο σταθερών μπλε προϊόντων, με διαφορετικές διάρκειες και χαρακτηριστικά, κάθε νοικοκυριό να μπορεί να επιλέξει το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του.

Η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ για τον Οκτώβριο διαμορφώνεται στα 0,15913 Euro/kWh, από 0,14913 Euro/kWh τον Σεπτέμβριο, μία αύξηση περίπου 7% παρά την αύξηση κατά περίπου 17% στη χονδρεμπορική αγορά. Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ διατήρησε αμετάβλητες τις τιμές του πράσινου κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν οικιακού τιμολογίου τον Αύγουστο, απορροφώντας πλήρως την πάνω από 18% αύξηση στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ενώ και τον Σεπτέμβριο το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ αναπροσαρμόστηκε μόλις κατά 7,7% παρά την αύξηση περίπου 21% στη χονδρική.

Το ΔΕΗ myHome 4Students προσφέρει στους φοιτητές σταθερή χρέωση 0,115 Euro/kWh για τις πρώτες 150 kWh, μαζί με επιπλέον προνόμια σχεδιασμένα για τις ανάγκες της φοιτητικής καθημερινότητας»

«Σε μια περίοδο που η σταθερότητα και η δυνατότητα επιλογής αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία, η ΔΕΗ συνεχίζει να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο σταθερών, κυμαινόμενων και δυναμικών προϊόντων, δίνοντας στους πελάτες της επιλογές που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης, με διαφάνεια και σαφήνεια στη χρέωση» καταλήγει η επιχείρηση.

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