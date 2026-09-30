Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Χωρίς νέα παράταση κλείνει η ρύθμιση – Τι ισχύει για τις τελευταίες αιτήσεις

Χωρίς νέα παράταση ολοκληρώνεται σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, η προθεσμία για τη ρύθμιση των εξυπηρετούμενων δανείων σε ελβετικό φράγκο και τη μετατροπή τους σε ευρώ με βελτιωμένη ισοτιμία και σταθερό επιτόκιο.

Η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο είχε ήδη παραταθεί μία φορά, καθώς η αρχική προθεσμία της 19ης Αυγούστου μεταφέρθηκε νομοθετικά στο τέλος Σεπτεμβρίου, χωρίς πλέον να προβλέπεται δεύτερη παράταση.

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Αυτό δεν σημαίνει, πάντως, ότι ο δανειολήπτης πρέπει να έχει ολοκληρώσει μέχρι την καταληκτική ημερομηνία ολόκληρη τη διαδικασία με την τράπεζα ή τον servicer. Όσοι υποβάλουν εμπρόθεσμα αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διατηρούν το δικαίωμα υπαγωγής, ακόμη και αν η βεβαίωση κατάταξης εκδοθεί μέσα στις επόμενες 10 έως 15 ημέρες.

Η βεβαίωση θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για την ολοκλήρωση της μετατροπής του δανείου σε ευρώ. Συνεπώς, το κρίσιμο για όσους βρίσκονται στις τρεις πρώτες κατηγορίες είναι να έχει υποβληθεί εγκαίρως η αίτηση και όχι να έχει ήδη εκδοθεί το πιστοποιητικό.

Πάνω από 15.000 δάνεια στη διαδικασία

Από τα περίπου 20.600 εξυπηρετούμενα ή ρυθμισμένα και εξυπηρετούμενα δάνεια σε ελβετικό φράγκο που βρίσκονται στις τράπεζες, περισσότερα από 15.000 έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία μετατροπής.

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Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων των τελευταίων ημερών, τραπεζικές εκτιμήσεις ανεβάζουν τον τελικό αριθμό πάνω από τις 17.500 συμβάσεις, δηλαδή κοντά στο 85% του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου. Ο αριθμός αυτός αφορά τα ενήμερα ή ρυθμισμένα και εξυπηρετούμενα δάνεια και όχι το σύνολο των παλαιών χορηγήσεων σε ελβετικό φράγκο.

Οι τέσσερις κατηγορίες της ρύθμισης

Η μετατροπή του δανείου γίνεται με βελτιωμένη ισοτιμία σε σχέση με την τρέχουσα, περιορίζοντας το ανεξόφλητο κεφάλαιο που μεταφέρεται σε ευρώ.

Για την πρώτη κατηγορία προβλέπεται βελτίωση της ισοτιμίας κατά 50% και σταθερό επιτόκιο 2,3%, για τη δεύτερη κατά 30% και επιτόκιο 2,5% και για την τρίτη κατά 20% με επιτόκιο 2,7%. Η κατάταξη εξαρτάται από το εισόδημα, την ακίνητη περιουσία, τις καταθέσεις και τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Όσοι δεν πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια εντάσσονται στην τέταρτη κατηγορία, χωρίς εισοδηματικούς ή περιουσιακούς περιορισμούς, με βελτιωμένη ισοτιμία κατά 15% και σταθερό επιτόκιο 2,9%. Για την κατηγορία αυτή δεν απαιτείται βεβαίωση κατάταξης και το αίτημα υποβάλλεται απευθείας στην τράπεζα ή στον servicer.

Στα επιτόκια προστίθεται η εισφορά του νόμου 128/1975, ενώ παρέχεται δυνατότητα επιμήκυνσης της αποπληρωμής έως πέντε χρόνια, ώστε να περιοριστεί περαιτέρω η μηνιαία δόση.

Τι ισχύει για τα κόκκινα δάνεια

Η προθεσμία της 30ής Σεπτεμβρίου αφορά την προνομιακή μετατροπή των ενήμερων ή ρυθμισμένων και εξυπηρετούμενων δανείων. Για τις οφειλές που βρίσκονταν σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προβλέπεται διαφορετική διαδρομή, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ή διμερούς ρύθμισης με την τράπεζα ή τον servicer.

Για την υποβολή αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό δεν ισχύει η ίδια καταληκτική ημερομηνία. Η οφειλή μετατρέπεται σε ευρώ και στη συνέχεια ρυθμίζεται με τους όρους του εξωδικαστικού.

Η επιλογή της μετατροπής είναι οριστική, καθώς το δάνειο δεν μπορεί να επιστρέψει αργότερα σε ελβετικό φράγκο. Παράλληλα, η ένταξη στη ρύθμιση συνεπάγεται την κατάργηση τυχόν εκκρεμών δικαστικών διαδικασιών που έχει κινήσει ο δανειολήπτης για τη συγκεκριμένη οφειλή.