Μιχαηλίδου: Eντός Οκτωβρίου η προκαταβολή 50% για το «Ανακαινίζω» και έρχεται το «Σπίτι μου ΙΙΙ»

Στην επόμενη φάση του «Ανακαινίζω», με την κατάθεση των δικαιολογητικών μέσα στον Οκτώβριο για να λάβουν οι δικαιούχοι προκαταβολή 50%, καθώς και στο νέο «Σπίτι μου ΙΙΙ», αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας σήμερα στο OPEN.

Η κ. Μιχαηλίδου επισήμανε ότι «οι αιτήσεις έκλεισαν και μέσα στον Οκτώβριο οι πολίτες θα μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους, να δηλώσουν τις δαπάνες που θα κάνουν και να λάβουν το 50% της επιδότησης ως προκαταβολή για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω». Η μόνη υποχρέωση είναι μια πολύ μικρή ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου».

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Όπως σημείωσε, στο «Ανακαινίζω» κατατέθηκαν περίπου 14.000 αιτήσεις για κλειστά σπίτια και 80.000 για ανοικτά. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως το 95% και τις 36.000 ευρώ, ώστε οι ιδιοκτήτες είτε να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την κατοικία στην οποία ήδη μένουν, είτε να ανακαινίσουν ένα κλειστό ακίνητο και να το διαθέσουν προς ενοικίαση, αποκτώντας εισόδημα από ένα σπίτι που σήμερα μένει ανενεργό.

Το «Σπίτι μου ΙΙΙ»

Μετά από τα δύο πρώτα προγράμματα «Σπίτι μου», με τα οποία περίπου 20.000 πολίτες έχουν ήδη αποκτήσει το σπίτι τους, η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε και στο τρίτο πρόγραμμα «Σπίτι μου», μέσω του οποίου περίπου 20.000 ακόμη πολίτες θα μπορέσουν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Μάλιστ;α, σημείωσε ότι το «Σπίτι μου ΙΙΙ» θα έρθει με διευρυμένα όρια στην αξία των ακινήτων και των δανείων και δυνατότητα αγοράς μεγαλύτερων κατοικιών.

Απαντώντας στην κριτική ότι τα προγράμματα αυτά αυξάνουν τις τιμές των ακινήτων, σημείωσε ότι σχετικές έρευνες δείχνουν πως οι τιμές των κατοικιών που εντάσσονται στα προγράμματα ακολουθούν αναλογικά τη γενική πορεία της αγοράς. «Όσο αυξάνονται συνολικά οι τιμές των ακινήτων, αντίστοιχα κινούνται και οι τιμές των συγκεκριμένων κατοικιών», εξήγησε.

Η κ. Μιχαηλίδου έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και στην Κοινωνική Αντιπαροχή, αλλά και στο επίδομα γέννησης, που ξεκινά από 2.400 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων της οικογένειας, και στα vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς.