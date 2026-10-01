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ΔΥΠΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 23:59
Rear view of mature teacher talking to his student during lecture at university classroom.
Φωτογραφία iStock
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Από σήμερα, Πέμπτη 1η Οκτωβρίου και ώρα 17:00, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την ενίσχυση του Μητρώου Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ, σε ειδικότητες και γεωγραφικές περιοχές όπου έχουν εξαντληθεί οι ισχύοντες πίνακες κατάταξης.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 23:59, με στόχο την άμεση κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των δομών της ΔΥΠΑ με αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, για χρονικό διάστημα έως ενός (1) διδακτικού έτους.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet στην διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/metroo-anapleroton-kai-oromisthion-ekpaideutikon-tes-dupa

Διαδρομή

  • gov.gr
  • Εκπαίδευση
  • Επαγγελματίες Εκπαίδευσης
  • Μητρώο αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ.

Η ΔΥΠΑ στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Όπως υπενθυμίζει η ΔΥΠΑ σε ανακοίνωσή της, ο οργανισμός αποτελεί τον μεγαλύτερο δημόσιο φορέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη χώρα, με πανελλαδικό δίκτυο που περιλαμβάνει:

  • 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας
  • 7 Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας
  • 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ)
  • 6 Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)
  • 2 Εκπαιδευτικά Κέντρα για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Οι Σχολές Μαθητείας υλοποιούν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης, συνδυάζοντας θεωρητική και  εργαστηριακή εκπαίδευση στη σχολή με πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και  πλήρη ασφάλιση.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, το 77% των αποφοίτων των σχολών της ΔΥΠΑ βρίσκει εργασία μέσα σε 12 μήνες από την αποφοίτησή του, επιβεβαιώνοντας τη στενή σύνδεση των προγραμμάτων με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για ΕΠΑΣ, ΠΕΠΑΣ και ΣΑΕΚ είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα: https://schools.dypa.gov.gr

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