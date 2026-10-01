Τα μυστικά της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία – Πίνακας με παραδείγματα

Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις τις οφειλές τους προς τον ΕΦΚΑ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες έγιναν ληξιπρόθεσμες έως και την 31η-12-2024, θα έχουν μέχρι τις 30-6-2027 πάνω από 1 εκατομμύριο φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με τα όσα εξήγγειλε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και εξειδίκευσαν στη συνέχεια τα συναρμόδια υπουργεία , στην ήδη νομοθετηθείσα ρύθμιση η οποία προβλέπει τμηματική καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία έως και σε 72 μηνιαίες δόσεις επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

α) Ο μέγιστος αριθμός δόσεων αυξάνεται από 72 σε 120 δόσεις με το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης να παραμένει στα 30 ευρώ.

β) Στη νέα διευρυμένη ρύθμιση των 120 δόσεων μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31η/12/2024και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30/09/2026 (η υφιστάμενη ρύθμιση των 72 δόσεων καλύπτει οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι 31/12/2023 και παρέμεναν αρρύθμιστες στις 20/4/2026).

γ) Η αίτηση ένταξης στη νέα διευρυμένη ρύθμιση των 120 δόσεων μπορεί να υποβληθεί έως 30/06/2027 (ενώ η προθεσμία υπαγωγής στην υφιστάμενη ρύθμιση των 72 δόσεων λήγει στις 31/12/2026).

δ) Πολίτες που έχουν υπαχθεί ήδη στην ρύθμιση των 72 δόσεων, μπορούν να υπαχθούν με αίτησή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Η ρύθμιση αφορά τόσο τα χρέη προς τη φορολογική αρχή, όσο και τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Πώς διαμορφώνεται πλέον η ρύθμιση

Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση, οι βασικοί όροι της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον e-EΦΚΑ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία διαμορφώνονται ως εξής:

Ποια χρέη υπάγονται

Οφειλές προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες αφορούν χρονικά διαστήματα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024, δύνανται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις, με τον περιορισμό το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης να είναι τα 30 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βασικοί όροι υπαγωγής

Η υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή επιτρέπεται εφόσον:

α) οι οφειλές της προηγούμενης παραγράφου δεν τελούν κατά την 30η/9/2026 και δεν έχουν υπαχθεί έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε καθεστώς ρύθμισης, με εξαίρεση τις οφειλές που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής των 72 δόσεων, οι οποίες δύνανται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να μεταφερθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων

β) ο οφειλέτης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση δεν έχει λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οι λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές του, στο σύνολό τους, έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο, δηλαδή είτε έχουν εξοφληθεί είτε έχουν υπαχθεί σε πάγια ρύθμιση 24 δόσεων

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές βεβαιωμένες στο Κ.Ε.Α.Ο. που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31η/12/2024 και τελούν κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε αναστολή πληρωμής.

Προθεσμία και τρόποι υποβολής της αίτησης

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέχρι την 30η/6/2027:

α) μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) για οφειλές του e-Ε.Φ.Κ.Α., πλην αυτών του πρώην Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), και για βεβαιωμένες στο Κ.Ε.Α.Ο. οφειλές, καθώς και για οφειλές των λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης, για τις οποίες η αρμοδιότητα είσπραξης ανήκει κατά νόμο αποκλειστικά στο Κ.Ε.Α.Ο.

β) στον οικείο φορέα για οφειλές του πρώην Ν.Α.Τ. και για οφειλές προς τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, για τις οποίες η αρμοδιότητα είσπραξης δεν ανήκει κατά νόμο αποκλειστικά στο Κ.Ε.Α.Ο..

Τόκοι και λοιπές επιβαρύνσεις

Η υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή επιβαρύνεται από την ημερομηνία υπαγωγής με τόκο που υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο 5,84% της πάγιας ρύθμισης των 24 μηνιαίων δόσεων.

Η καθυστέρηση καταβολής μιας δόσης της ρύθμισης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 15%.

Προϋποθέσεις υπαγωγής

Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα.

Με την απόφαση υπαγωγής καθορίζονται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Ευεργετήματα

Από την υπαγωγή στη ρύθμιση και εφόσον ο οφειλέτης συμμορφώνεται με αυτή, παρέχονται τα εξής ευεργετήματα:

α) χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας,

β) αναστέλλεται – για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση – η ποινική δίωξη που προβλέπεται για το αδίκημα της μη καταβολής ληξιπρόθεσμου χρέους άνω των 100.000 ευρώ για διάστημα μεγαλύτερο των 4 μηνών και σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης το αξιόποινο εξαλείφεται,

γ) αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται,

δ) αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων, όμως εάν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται,

Απώλεια ρύθμισης

Η ρύθμιση απόλλυται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών,

β) δεν εξοφλεί ή δεν τακτοποιεί κατά νόμιμο τρόπο τις λοιπές οφειλές του προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

Μεγαλύτερο χρέος στη ρύθμιση με μικρότερο ποσό δόσης

Με τη νέα διευρυμένη ρύθμιση των 120 δόσεων, ο οφειλέτης μπορεί να εντάξει και νέο χρέος που κατέστη ληξιπρόθεσμο εντός του 2024 και, παρ’ όλα αυτά, να καταλήξει με μικρότερη μηνιαία δόση από εκείνη που προκύπτει με τη ρύθμιση των 72 δόσεων για το χρέος που κατέστη ληξιπρόθεσμο μέχρι 31/12/2023.

Για παράδειγμα, οφειλέτης με 20.000 ευρώ χρέος που κατέστη ληξιπρόθεσμο μέχρι 31-12-2023 αν είχε ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων θα πλήρωνε δόση περίπου 329,95 ευρώ τον μήνα. Αν έχει επιπλέον 5.000 ευρώ χρέος του 2024, η συνολική οφειλή γίνεται 25.000 ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, με την ένταξη του συνόλου των οφειλών στις 120 δόσεις η μηνιαία καταβολή υποχωρεί περίπου στα 275,55 ευρώ. Δηλαδή ρυθμίζει 5.000 ευρώ περισσότερο χρέος, αλλά πληρώνει περίπου 54 ευρώ λιγότερα τον μήνα.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα οφειλέτη με χρέος 40.000 ευρώ που κατέστη ληξιπρόθεσμο μέχρι 31/12/2023 και με επιπλέον χρέος 10.000 ευρώ, που κατέστη ληξιπρόθεσμο το 2024 Με την ρύθμιση των 72 δόσεων, τα 40.000 ευρώ αντιστοιχούν σε δόση περίπου 660 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων ρυθμίζονται συνολικά 50.000 ευρώ, αλλά η μηνιαία δόση πέφτει στα 551 ευρώ. Άρα ο οφειλέτης βάζει στη ρύθμιση επιπλέον χρέος 10.000 ευρώ και συγχρόνως μειώνει τη μηνιαία επιβάρυνσή του κατά περίπου 109 ευρώ.

Στην περίπτωση των 100.000 ευρώ παλιού χρέους και 20.000 ευρώ νέου χρέους, η ρυθμιζόμενη οφειλή αυξάνεται στα 120.000 ευρώ, αλλά η μηνιαία καταβολή μειώνεται από περίπου 1.650 σε 1.323 ευρώ, δηλαδή κατά 327 ευρώ τον μήνα.

Υπάρχει βεβαίως και η αρνητική πλευρά: οι τόκοι αυξάνονται σημαντικά, όχι μόνο επειδή η αποπληρωμή διαρκεί τέσσερα χρόνια περισσότερο, αλλά και επειδή στη νέα ρύθμιση μπαίνει μεγαλύτερο κεφάλαιο.

Πώς διαμορφώνεται η δόση με παραδείγματα

(όλα τα ποσά είναι σε ευρώ)

Χρέος που έγινε ληξιπρόθεσμο έως 31/12/2023 Νέο χρέος που έγινε ληξιπρόθεσμο το 2024 Συνολικό χρέος Μηνιαία δόση με ρύθμιση 72 δόσεων για το χρέος που έγινε ληξιπρόθεσμο έως 31/12/2023 Τόκοι 72 δόσεων Νέα μηνιαία δόση με ρύθμιση 120 δόσεων για το συνολικό χρέος (μέχρι 31/12/2024) Τόκοι 120 δόσεων Μεταβολή μηνιαίας δόσης 5.000 1.000 6χιλ. 82,49 939 66,13 1.936 -16,36 10.000 2.000 12χιλ. 164,97 1.878 132,26 3.871 -32,71 15.000 3.000 18χιλ. 247,46 2.817 198,4 5.807 -49,07 20.000 5.000 25χιλ. 329,95 3.756 275,55 8.066 -54,40 30.000 7.500 37χιλ. 494,92 5.635 413,32 12.098 -81,60 40.000 10.000 50χιλ. 659,90 7.513 551,1 16.131 -108,8 50.000 15.000 65χιλ. 824,87 9.391 716,42 20.971 -108,4 100χιλ. 20.000 120χιλ 1.649,7 18.782 1.322,63 38.715 -327,1

Στον παραπάνω πίνακα παρατίθενται 8 χαρακτηριστικά παραδείγματα ρύθμισης οφειλών σε 72 και 120 δόσεις στα οποία έχουν υπολογιστεί τα ποσά των μηνιαίων δόσεων και τα συνολικά ποσά των τόκων που θα βαρύνουν τους οφειλέτες.