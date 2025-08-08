Δεκάδες έργα ΑΠΕ υλοποιεί η ΔΕΗ αυτό το χρονικό διάστημα – Κοντά στην επίτευξη του στόχου της

Η ΔΕΗ βρίσκεται καθ’ οδόν για να πετύχει το στόχο της στην πράσινη ενέργεια και τις ΑΠΕ, καθώς σήμερα έχει αγγίξει ήδη περί το 85%, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου.

Ενδεικτικά, η επιχείρηση διαθέτει πλέον 6,3 GW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία συν 3,7 GW υπό κατασκευή, έναντι 11,8 GW που έχουν τεθεί ως στόχος για το 2027. Η έκθεση α’ εξαμήνου της ΔΕΗ μας δίνει μια σαφή εικόνα για το ποια έργα ΑΠΕ τρέχουν αυτό το χρονικό διάστημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτά τα έργα αφορούν τόσο φωτοβολταϊκά, όσο και αιολικά σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Αιολικά πάρκα

Εντός του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή του αιολικού πάρκου Δούκας, ισχύος 26MW, συνολικού προϋπολογισμού €31,6 εκατ., στην Καστοριά.

Το αιολικό πάρκο Κάρκαρος, ισχύος 6,4MW, συνολικού προϋπολογισμού € 45,5 εκατ πρόκειται να ηλεκτριστεί επίσης μέσα στο 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον Οκτώβριο του 2024 υπεγράφη EPC Σύμβαση για την κατασκευή αιολικού σταθμού 32 MW στη θέση Τιμένιο Όρος των Π.Ε. Αρκαδίας και Αργολίδας, καθώς και των έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού με το εθνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την κατασκευή νέου υποσταθμού 33/150kV Τιμένιο Όρος. Οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν το α’ τρίμηνο 2025.

Οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν το α’ τρίμηνο 2025 για το νέο αιολικό πάρκο συνολικής ονομαστικής ισχύος 60 MW στις θέσεις Γέρακας (15 MW) και Μηλιά-Καπετάνιος-Λιβαδοκορφή (45 MW) της Π.Ε. Ροδόπης.

Όσον αφορά στο αιολικό πάρκο συνολικής ονομαστικής ισχύος 11 MW στη θέση Λιβαδάκι του Δήμου Δωρίδας, της Π.Ε. Φωκίδας (Θυγατρική εταιρεία LIVADOR ), η σύμβαση προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού υπεγράφη το Δεκέμβριο 2024, ενώ αναμένεται να υπογραφεί και η σύμβαση BoP το γ’ τρίμηνο 2025.

Φωτοβολταϊκά πάρκα

Το τεράστιο φωτοβολταϊκό των 550 MW στην Πτολεμαΐδα ολοκληρώνεται φέτος, έναντι συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, η ΔΕΗ έχει σχεδιάσει και υλοποιεί έργα αποθήκευσης ενέργειας (στο Ορυχείο Καρδιάς) καθώς και την εγκατάσταση νέων μέσων παραγωγής Θερμικής ενέργειας για την κάλυψη των θερμικών αναγκών του διασυνδεδεμένου συστήματος τηλεθερμάνσεων της περιοχής (ΣΗΘΥΑ).

Ταυτόχρονα, η θυγατρική ΔΕΗ Ανανεώσιμες, αναπτύσσει έργα φ/β σταθμών και σταθμών αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, τα οποία προβλέπεται να διασυνδεθούν σε κοινό υποσταθμό αξιοποιώντας τις υποδομές των Πυλών των Μονάδων Ι & ΙΙ του πρώην ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ.

Η εκτίμηση ολοκλήρωσης και θέσης σε λειτουργία του έργου τοποθετείται στο 2025 με συνολικό προϋπολογισμό επενδύσεων ύψους €4,4 εκατ. για τη ΔΕΗ και €11, 5 εκατ. για τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Για το νέο φ/β σταθμό «Ακρινή» συνολικής ισχύος 80 MW, ο οποίος θα εγκατασταθεί εντός του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, πάνω σε σταθερό σύστημα στήριξης, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού €38 εκατ., οι εργασίες αναμένονται να ολοκληρωθούν εντός του 2025. Αναμένεται η ηλέκτρισή του το γ’ τρίμηνο του 2025.

Οι εργασίες για την κατασκευή των φ/β σταθμών ΕΞΟΧΗ 7, ΕΞΟΧΗ 8, ΚΑΡΔΙΑ 1 συνολικής ισχύος 170,95 MW, με σταθερό σύστημα στήριξης, και τη σύνδεση αυτών στους υφιστάμενους υπαίθριου τύπου υποσταθμούς (Υ/Σ) 33/150 kV «Χαραυγή» και «Α1 Καρδιάς-Κλείτος» , συνολικού προϋπολογισμού € 72 εκατ., στους Δήμους Εορδαίας και Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ολοκληρώθηκαν το α’ τρίμηνο του 2025. Αναμένεται η ηλέκτρισή τους το δ’ τρίμηνο του 2025.

Οι εργασίες για το νέο Φ/Β Σταθμό στη θέση «ΟΡΥΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Α’ ΦΑΣΗ» ισχύος 125 MW», μέρος του φ/β σταθμού «ΟΡΥΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ» συνολικής ισχύος 490 MW, έχουν ξεκινήσει εντός του 2025 και πρόκειται να ολοκληρωθούν εντός του γ’ τριμήνου του 2025.

Σχετικά με το νέο φ/β σταθμό στη θέση «ΟΡΥΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Β’ ΦΑΣΗ» ισχύος 125 MW, μέρος του φ/β σταθμού «ΟΡΥΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ» συνολικής ισχύος 490 MW, ο οποίος θα εγκατασταθεί εντός του Δήμου Μεγαλόπολης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στη θέση «ΟΡΥΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ» συνολικής ισχύος 490 MW, πάνω σε σταθερό σύστημα στήριξης, η σύμβαση υπεγράφη εντός του β’ τριμήνου 2025 και το έργο είναι υπό κατασκευή.

Υβριδικά έργα

Σχετικά με το έργο του υβριδικού σταθμού εγγυημένης ισχύος 3,0 MW, αποτελούμενο από φ/β σταθμό μέγιστης ισχύος παραγωγής 3,531 MW στη θέση Μαρμάρι και από σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΑΗΕ) με συσσωρευτές αποθηκευτικής ικανότητας τουλάχιστον 10,16 MWh και μέγιστης ισχύος φόρτισης τουλάχιστον 5,5 MW στη θέση Παλιόμυλος, της Δ.Ε. Αστυπάλαιας, υπεγράφη Σύμβαση Προμήθειας BESS εξοπλισμού το Δεκέμβριο του 2024 υπεγράφη BoP σύμβαση των έργων υποδομής το α’ τρίμηνο του 2025 και οι εργασίες κατασκευής βρίσκονται σε εξέλιξη.